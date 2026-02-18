Virginia é vaiada na Sapucaí e público clama por Paolla Oliveira - (crédito: Reprodução/Instagram)

A influenciadora Virginia Fonseca, 26 anos, enfrentou reações divididas do público após o desfile da Acadêmicos do Grande Rio, na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

Rainha de bateria da escola, ela foi vaiada por parte dos foliões em um dos setores mais populares do sambódromo após o desfile da escola de samba.

Durante a saída, parte do público que demonstrou insatisfação com sua atuação chegou a gritar o nome de Paolla Oliveira, que ocupava o posto anteriormente.

Na saída da dispersão, o clima ficou mais tenso e Virginia utilizou um carrinho para acessar uma saída alternativa.

Ela estava acompanhada por seguranças da escola e da organização do Carnaval, enquanto parte do público seguia gritando o nome da antiga rainha.

Em contrapartida, nem todos reagiram de forma negativa. Muitos admiradores aproveitaram o momento para tentar se aproximar, pedir fotos e demonstrar apoio à influenciadora.