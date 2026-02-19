Mendonça decide que Vorcaro não é obrigado a depor em comissão do Senado

A decisão torna facultativa a ida de Vorcaro ao Parlamento, mesmo com seu prévio comprometimento em depor - (crédito: Foto: Carlos Moura/SCO/STF)

Às vésperas da oitiva do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, agendada para a próxima segunda-feira (23/2), o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu que o empresário não é obrigado a comparecer e prestar depoimento aos parlamentares. A decisão ocorreu na noite desta quinta-feira (19/2), tornando facultativa a ida de Vorcaro ao Parlamento, mesmo com seu prévio comprometimento em depor.

Na decisão de Mendonça, também foi negado um pedido do presidente da Comissão, senador Carlos Viana (Podemos-MG), para que o banqueiro tivesse o transporte ao Senado Federal por meio de uma aeronave particular para prestar depoimento.

Apesar da instabilidade causada pela decisão do ministro, Viana disse por meio das redes sociais que a ida de Vorcaro na próxima segunda-feira está confirmada.

“Esse é e sempre será o compromisso desta CPMI. Na próxima segunda-feira, a oitiva será conduzida com firmeza, profundidade técnica e absoluta transparência. O Brasil espera respostas, e é exatamente isso que esta Comissão buscará: esclarecer fatos, identificar responsabilidades e dar voz àqueles que foram prejudicados”, disse Viana.

Em outra postagem, Viana também informou que solicitou ao ministro André Mendonça, a devolução, à comissão, de documentos relacionados às quebras de sigilo bancário, fiscal e telefônico de Vorcaro. Segundo ele, esses elementos são considerados fundamentais para a consolidação das provas e para o avanço do relatório final.