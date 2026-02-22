InícioPolítica
ELEIÇÕES 2026

Bolsonaro articula pré-candidaturas mesmo preso, diz Carlos

Segundo o filho 02, ex-presidente elabora lista para Senado e governos estaduais enquanto enfrenta crise de saúde no Complexo da Papuda

Segundo Carlos, ele manteve uma
Segundo Carlos, ele manteve uma "longa e atenta" conversa com o pai durante visita realizada na unidade prisional, conhecida como "Papudinha" - (crédito: AFP)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está organizando uma lista de pré-candidatos ao Senado, aos governos estaduais e a outros cargos eletivos para as próximas eleições, mesmo estando preso no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. A informação foi divulgada no sábado (21/2) pelo ex-vereador Carlos Bolsonaro, em publicação na rede social X.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Segundo Carlos, ele manteve uma “longa e atenta” conversa com o pai durante visita realizada na unidade prisional, conhecida como “Papudinha”, ala destinada a detentos com curso superior. No encontro, ele disse que também teve a oportunidade de cumprimentar os deputados federais Nikolas Ferreira e Ubiratan Sanderson, ambos do PL.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

De acordo com o relato, Bolsonaro apresentou uma crise “severa” de vômitos ao longo da tarde, mas teria demonstrado disposição para tratar de articulações políticas. “Ainda assim, pediu que eu informasse aos senhores que está confeccionando, inicialmente, uma lista de pré-candidatos ao Senado, aos governos estaduais e a outras participações políticas igualmente relevantes”, escreveu Carlos.

O ex-vereador acrescentou que o ex-presidente se mantém “focado, lúcido e construtivo”, apesar da “evidente degradação de sua saúde”.

A movimentação ocorre em meio ao cenário de reorganização da direita para as próximas disputas eleitorais. Mesmo fora da linha de frente e enfrentando restrições judiciais, Bolsonaro segue sendo a principal liderança do Partido Liberal e mantém influência direta sobre decisões estratégicas da legenda.

A elaboração de uma lista de nomes, ainda que preliminar, reforça a postura do ex-presidente de preservar capital político e estruturar alianças estaduais, mesmo diante das limitações impostas pela prisão.

Saúde e rotina na Papuda

Carlos Bolsonaro não detalhou o estado clínico do pai nem informou se houve atendimento médico após a crise de vômitos. A defesa do ex-presidente também não se manifestou oficialmente sobre o episódio até a última atualização desta reportagem.

Bolsonaro cumpre prisão na Papuda após ser condenado no âmbito da trama golpista que resultou nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Desde que foi detido, aliados têm divulgado informações periódicas sobre sua rotina e condição de saúde, frequentemente apontando fragilidade física, mas preservação das faculdades mentais.

A Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal não comentou o relato específico sobre o mal-estar.

 

Saiba Mais

  • Carlos Bolsonaro sobre ozonioterapia: 'Pelo amor, pela democracia'
    Carlos Bolsonaro sobre ozonioterapia: 'Pelo amor, pela democracia' Foto: Renan Olaz/CMRJ/Divulgação
  • The son of former Brazil?s president (2029-2023) Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, gestures while speaking with the press outside of the DF Star Hospital where his father will undergo hernia surgery, in Brasília, on December 24, 2025. Brazil's Supreme Court on December 23, 2025 granted a request by ex-president Jair Bolsonaro -who is currently serving a 27-year sentence after being convicted of plotting a coup to remain in power following his 2022 re-election loss-.to leave prison to undergo surgery on December 25, court documents showed. (Photo by Evaristo Sa / AFP) Caption
    Segundo Carlos, ele manteve uma "longa e atenta" conversa com o pai durante visita realizada na unidade prisional, conhecida como "Papudinha" Foto: AFP
  • The son of former Brazil?s president (2029-2023) Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, gestures while speaking with the press outside of the DF Star Hospital where his father will undergo hernia surgery, in Brasília, on December 24, 2025. Brazil's Supreme Court on December 23, 2025 granted a request by ex-president Jair Bolsonaro -who is currently serving a 27-year sentence after being convicted of plotting a coup to remain in power following his 2022 re-election loss-.to leave prison to undergo surgery on December 25, court documents showed. (Photo by Evaristo Sa / AFP) Caption
    Segundo Carlos, ele manteve uma "longa e atenta" conversa com o pai durante visita realizada na unidade prisional, conhecida como "Papudinha" Foto: AFP
  • Google Discover Icon

Jéssica Andrade

Jornalista com especialização em Neurociência, Educação e Desenvolvimento Infantil. Coautora do livro Maternidade Atípica, integra o Colo — Coletivo de Jornalismo Infantojuvenil

Por Jéssica Andrade
postado em 22/02/2026 12:04
SIGA
x