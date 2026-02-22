Bolsonaro articula pré-candidaturas mesmo preso, diz Carlos

Segundo Carlos, ele manteve uma "longa e atenta" conversa com o pai durante visita realizada na unidade prisional, conhecida como "Papudinha" - (crédito: AFP)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está organizando uma lista de pré-candidatos ao Senado, aos governos estaduais e a outros cargos eletivos para as próximas eleições, mesmo estando preso no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. A informação foi divulgada no sábado (21/2) pelo ex-vereador Carlos Bolsonaro, em publicação na rede social X.

Segundo Carlos, ele manteve uma “longa e atenta” conversa com o pai durante visita realizada na unidade prisional, conhecida como “Papudinha”, ala destinada a detentos com curso superior. No encontro, ele disse que também teve a oportunidade de cumprimentar os deputados federais Nikolas Ferreira e Ubiratan Sanderson, ambos do PL.

De acordo com o relato, Bolsonaro apresentou uma crise “severa” de vômitos ao longo da tarde, mas teria demonstrado disposição para tratar de articulações políticas. “Ainda assim, pediu que eu informasse aos senhores que está confeccionando, inicialmente, uma lista de pré-candidatos ao Senado, aos governos estaduais e a outras participações políticas igualmente relevantes”, escreveu Carlos.

O ex-vereador acrescentou que o ex-presidente se mantém “focado, lúcido e construtivo”, apesar da “evidente degradação de sua saúde”.

A movimentação ocorre em meio ao cenário de reorganização da direita para as próximas disputas eleitorais. Mesmo fora da linha de frente e enfrentando restrições judiciais, Bolsonaro segue sendo a principal liderança do Partido Liberal e mantém influência direta sobre decisões estratégicas da legenda.

A elaboração de uma lista de nomes, ainda que preliminar, reforça a postura do ex-presidente de preservar capital político e estruturar alianças estaduais, mesmo diante das limitações impostas pela prisão.

Saúde e rotina na Papuda

Carlos Bolsonaro não detalhou o estado clínico do pai nem informou se houve atendimento médico após a crise de vômitos. A defesa do ex-presidente também não se manifestou oficialmente sobre o episódio até a última atualização desta reportagem.

Bolsonaro cumpre prisão na Papuda após ser condenado no âmbito da trama golpista que resultou nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Desde que foi detido, aliados têm divulgado informações periódicas sobre sua rotina e condição de saúde, frequentemente apontando fragilidade física, mas preservação das faculdades mentais.

