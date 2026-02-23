Datena relembra cadeirada em Marçal durante entrevista com Boulos

Datena deu a cadeirada em Marçal após ser provocado pelo coach sobre um processo de assédio - (crédito: Reprodução/TV-Cultura)

José Luiz Datena estreou nesta segunda-feira (23/2) como apresentador do programa Alô Alô Brasil, da Rádio Nacional, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). O primeiro convidado do programa foi o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos (PSol-SP).

Um dos assuntos abordados pelos dois e que acabou chamando a atenção dos telespectadores foi a cadeirada que Datena deu em Pablo Marçal durante um debate eleitoral em 2024, quando os mesmos eram candidatos à prefeitura de São Paulo. “Você fez uma coisa que eu gostaria de fazer: lavou a alma do povo brasileiro", disse Boulos em referência a agressão de Datena em Marçal.

O apresentador comentou ter se lembrado do episódio assim que o ministro entrou no estúdio onde o programa acontece, e que ter participado dos debates eleitorais foi um grande erro. “Foi uma das piores coisas da minha vida participar de debate. Achei que ia dar um nó nesses políticos, mas eu fui engolido pelos caras porque eu não sei falar a linguagem do político", respondeu Datena.

*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes

