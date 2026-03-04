ANJ repudia tentativa de intimidação contra jornalista por Vorcaro

A Associação Nacional de Jornais (ANJ) repudiou, em nota divulgada nesta quarta-feira (4/3), a determinação do ex-banqueiro Daniel Vorcaro de simular um assalto contra o jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, a fim de "prejudicar violentamente" o jornalista, em razão de publicações consideradas contrárias aos seus interesses.
Segundo a entidade, “a tentativa de intimidar um profissional de imprensa por meio de violência constitui ataque inaceitável à liberdade de expressão. Métodos dessa natureza, próprios de práticas mafiosas, são incompatíveis com o Estado de Direito e merecem a mais firme rejeição da sociedade brasileira”.
O jornal O Globo também se manifestou oficialmente, condenando a ação e cobrando a investigação e punição dos envolvidos. Em nota, o periódico afirmou que “os jornalistas não se intimidarão com ameaças e seguirão acompanhando o caso e trazendo luz às informações de interesse público”.
O que aconteceu?
A Polícia Federal identificou mensagens no celular do dono do Banco Master em que ele fala em “dar um pau” e “quebrar todos os dentes” do colunista. As trocas de mensagens ocorreram pelo WhatsApp entre Vorcaro e seus principais colaboradores. A estrutura foi denominada por eles como "A Turma" e era usada para intimidação e monitoramento ilegal de adversários.
“A partir de todos esses diálogos, verifica-se a presença de fortes indícios de que Vorcaro determinou a Mourão que forjasse um assalto, ou simulasse cenário semelhante, para prejudicar violentamente o jornalista em questão e, a partir do episódio, calar a voz da imprensa que ousasse emitir opinião contrária aos seus interesses privados”, diz trecho da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça.
Vorcaro ordenou um ataque ao jornalista após a publicação de notícias contrárias aos seus interesses: "Quero mandar dar um pau nele. Quebrar todos os dentes. Num assalto”, diz. Em outra mensagem, ao sentir-se ameaçado por uma empregada, escreve: "Empregada Monique me ameaçando. É mole? Tem que moer essa vagabunda", ordenando em seguida que fosse levantado o endereço dela.
Vorcaro foi preso novamente durante a terceira fase da operação da Polícia Federal Compliance Zero. O ex-banqueiro estava em prisão domiciliar e foi levado para a Superintendência da PF em São Paulo. O cunhado dele, Fabiano Zettel, é procurado pela polícia.
Nota na íntegra da ANJ
" A Associação Nacional de Jornais (ANJ) manifesta sua solidariedade ao jornal OGlobo e a seu colunista Lauro Jardim e expressa veemente repúdio às intençõescriminosas que, segundo decisão do ministro André Mendonça, tinham por objetivo“calar a voz da imprensa que ousasse emitir opinião contrária aos seus interessesprivados”. A determinação do ministro baseou-se na descoberta de um plano do exbanqueiro Daniel Vorcaro de simular um assalto para “prejudicar violentamente” ojornalista.
A tentativa de intimidar um profissional de imprensa por meio de violênciaconstitui ataque inaceitável à liberdade de expressão. Métodos dessa natureza,próprios de práticas mafiosas, são incompatíveis com o Estado de Direito e merecem amais firme rejeição da sociedade brasileira.
A ANJ também cumprimenta a Polícia Federal pela descoberta das ameaças e oministro André Mendonça pelas providências adotadas para salvaguardar o livreexercício da atividade jornalística."
Íntegra da nota do jornal O Globo
"O GLOBO repudia veementemente as iniciativas criminosas planejadas contra o colunista Lauro Jardim, um dos mais respeitados jornalistas do país. A ação, como destacado pelo ministro André Mendonça, visava 'calar a voz da imprensa', pilar fundamental da democracia. Os envolvidos nessa trama criminosa devem ser investigados e punidos com o rigor da lei. O GLOBO e seus jornalistas não se intimidarão com ameaças e seguirão acompanhando o caso e trazendo luz às informações de interesse público."
