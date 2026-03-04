"Vorcaro jamais tentou obstruir o trabalho das autoridades", diz defesa

O dono do Master estava em prisão domiciliar, mas teve uma nova ordem de prisão preventiva expedida pelo ministro André Mendonça - (crédito: Reprodução)

A defesa do banqueiro Daniel Vorcaro — dono do Banco Master — se pronunciou sobre a prisão de seu cliente, na manhã desta quarta-feira (4/3), na terceira fase da Operação Compliance Zero. Segundo os representantes, Vorcaro “jamais tentou obstruir o trabalho das autoridades ou da Justiça”.

“A defesa de Daniel Vorcaro informa que o empresário sempre esteve à disposição das autoridades, colaborando de forma transparente com as investigações desde o início”, destacaram.

Os advogados que representam o investigado negaram “categoricamente” todas as alegações atribuídas ao banqueiro, e disseram confiar que “o esclarecimento completo dos fatos demonstrará a regularidade de sua conduta” e reiteraram sua confiança “no devido processo legal e no funcionamento das instituições”.

O dono do Master estava em prisão domiciliar, mas teve uma nova ordem de prisão preventiva expedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça. Ele foi levado para a Superintendência da PF em São Paulo.

Vorcaro é alvo da operação que investiga um esquema bilionário de fraudes financeiras envolvendo a venda de títulos de crédito falsos. Ele foi preso também em novembro do ano passado, no Aeroporto de Guarulhos, enquanto tentava fugir do país em um avião particular com destino a Malta.

O empresário e pastor Fabiano Campos Zettel, cunhado do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, também alvo da nova fase da Operação Compliance Zero, se entregou à Polícia Federal pouco depois da prisão de Vorcaro.

A informação foi confirmada pelo advogado de Zettel, Juliano Brasileiro. A defesa afirmou que ainda não teve acesso “ao objeto das investigações”, mas ressaltou que o cliente “está à inteira disposição das autoridades”.