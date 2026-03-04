"Vorcaro jamais tentou obstruir o trabalho das autoridades", diz defesa

A defesa do banqueiro Daniel Vorcaro — dono do Banco Master — se pronunciou sobre a prisão de seu cliente, na manhã desta quarta-feira (4/3), na terceira fase da Operação Compliance Zero. Segundo os representantes, Vorcaro “jamais tentou obstruir o trabalho das autoridades ou da Justiça”.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
“A defesa de Daniel Vorcaro informa que o empresário sempre esteve à disposição das autoridades, colaborando de forma transparente com as investigações desde o início”, destacaram.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Os advogados que representam o investigado negaram “categoricamente” todas as alegações atribuídas ao banqueiro, e disseram confiar que “o esclarecimento completo dos fatos demonstrará a regularidade de sua conduta” e reiteraram sua confiança “no devido processo legal e no funcionamento das instituições”.
O dono do Master estava em prisão domiciliar, mas teve uma nova ordem de prisão preventiva expedida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça. Ele foi levado para a Superintendência da PF em São Paulo.
Vorcaro é alvo da operação que investiga um esquema bilionário de fraudes financeiras envolvendo a venda de títulos de crédito falsos. Ele foi preso também em novembro do ano passado, no Aeroporto de Guarulhos, enquanto tentava fugir do país em um avião particular com destino a Malta.
O empresário e pastor Fabiano Campos Zettel, cunhado do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, também alvo da nova fase da Operação Compliance Zero, se entregou à Polícia Federal pouco depois da prisão de Vorcaro.
A informação foi confirmada pelo advogado de Zettel, Juliano Brasileiro. A defesa afirmou que ainda não teve acesso “ao objeto das investigações”, mas ressaltou que o cliente “está à inteira disposição das autoridades”.
Saiba Mais
- Política Mourão nega "qualquer vínculo" com investigado da Operação Compliance Zero
- Política Votação da PEC da Segurança é cancelada na Câmara
- Política Nikolas sugere ‘traição’ após caso do jatinho: 'Para tentar me desgastar’
- Política ANJ repudia tentativa de intimidação contra jornalista por Vorcaro
- Política Mendonça reage à PGR e aponta urgência em prisão de Vorcaro
- Política Ex-diretor do BC atuava como "empregado" de Vorcaro, diz Mendonça