Senador chega a 29 assinaturas para abrir a CPI entre STF e Master

Alessandro Vieira (MDB-SE) afirma ter alcançado número mínimo de adesões no Senado para investigar relação de ministros do Supremo com a instituição financeira

Alessandro Vieira, senador - (crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado)
Alessandro Vieira, senador - (crédito: Edilson Rodrigues/Agência Senado)

O senador Alessandro Vieira (MDB-SE) anunciou nesta segunda-feira (9/3) que já reuniu 29 assinaturas, número mínimo necessário para a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) destinada a investigar a relação dos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), com o Banco Master.

Em publicação na rede social X (antigo Twitter), Vieira afirmou que pretende aguardar a coleta de um número maior de apoios antes de protocolar formalmente o pedido de criação da comissão. Segundo ele, a estratégia é garantir maior segurança política para a abertura da investigação.

“Sem condenação antecipada, mas com muita firmeza, vamos realizar uma investigação absolutamente necessária para resgatar a confiança dos brasileiros nas instituições. O Brasil só será uma verdadeira república democrática quando todos estiverem submetidos ao mesmo rigor da lei”, escreveu o senador. 

Mais cedo, a advogada Viviane Barci, esposa de Moraes, negou ter recebido uma mensagem atribuída ao empresário Daniel Vorcado, proprietário do Banco Master, na qual ele teria perguntado: “Alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear?”.

Viviane também comentou pela primeira vez os serviços prestados ao banco. Segundo ela, foram produzidos 36 pareceres jurídicos e realizadas 94 reuniões de trabalho no âmbito do contrato firmado com a instituição financeira.

O acordo previa remuneração de R$ 129 milhões ao longo de três anos. A existência do contrato veio a público no fim do ano passado, após o documento ser encontrado pela Polícia Federal (PF) no celular apreendido do empresário. O valor chamou atenção porque a advogada aparecia em poucos processos judiciais relacionados ao Banco Master.

AM
Ana Mendonça - Estado de Minas

Por Ana Mendonça - Estado de Minas
postado em 09/03/2026 15:28
