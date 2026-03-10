Projeção no Congresso Nacional destaca 11 anos da Lei do Feminicídio

Nesta segunda-feira (9/3), o Congresso Nacional se transforma em monumento contra a violência de gênero. Projeção exibida a partir das 19h no prédio destaca os 11 anos da Lei 13.104/2015, conhecida como Lei do Femincídio, que tipifica o crime.
Entre as conquistas dos últimos 11 anos, o legislativo destaca a criação do Sinal Vermelho para denúncias, classificação do feminicídio como crime hediondo e avanço nas medidas protetivas.
A arte, criada pela Coordenação de Divulgação da Secretaria de Relações Públicas do Senado, destaca o papel do legislativo nas normas de proteção à mulher e integra a campanha Março Mulheres 2026, feita pela casa legislativa. A partir de 23h, as cúpulas do Senado e a Câmara também passam a refletir iluminação laranja, também em referência ao marco.
