Projeção no Congresso Nacional destaca 11 anos da Lei do Feminicídio

09/03/2026. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Projeção no Congresso Nacional. Brasil contra o Feminicídio - (crédito: Minervino Júnior/CB)

Nesta segunda-feira (9/3), o Congresso Nacional se transforma em monumento contra a violência de gênero. Projeção exibida a partir das 19h no prédio destaca os 11 anos da Lei 13.104/2015, conhecida como Lei do Femincídio, que tipifica o crime.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Entre as conquistas dos últimos 11 anos, o legislativo destaca a criação do Sinal Vermelho para denúncias, classificação do feminicídio como crime hediondo e avanço nas medidas protetivas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: Lula sanciona lei que reforça presunção absoluta de vulnerabilidade em estupro contra menores de 14 anos

A arte, criada pela Coordenação de Divulgação da Secretaria de Relações Públicas do Senado, destaca o papel do legislativo nas normas de proteção à mulher e integra a campanha Março Mulheres 2026, feita pela casa legislativa. A partir de 23h, as cúpulas do Senado e a Câmara também passam a refletir iluminação laranja, também em referência ao marco.