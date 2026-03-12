Salabert sai em defesa de Hilton após fala de Ratinho: "Transfobia em rede nacional'

A deputada Duda Salabert (PDT-MG) se pronunciou nesta quinta-feira (12/3) em defesa da parlamentar Erika Hilton (PSol-RJ), recém empossada na presidência da Comissão da Mulher na Câmara dos Deputados, após o apresentador Ratinho afirmar que a psolista “não era uma mulher, mas uma trans”.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Nas redes sociais, Duda, que também é mulher trans, afirmou que os ataques do comunicador contra Erika foram “revoltantes” por se tratar de transfobia em rede nacional. “Essas falas criminosas contra a deputada Erika Hilton assumem uma dimensão coletiva e atacam toda comunidade de travestis e transexuais”, disse a parlamentar mineira.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Salabert revelou ter acionado o Ministério Público e entrou com processo contra o jornalista.
Erika também chegou a solicitar a abertura de inquérito civil e o ajuizamento de uma ação civil pública com pedido de indenização de R$ 10 milhões por danos morais coletivos contra a população trans e travesti.
Veja a publicação
??RATINHO TRANSFÓBICO ??— Duda Salabert (@DudaSalabert) March 12, 2026
É revoltante esse apresentador vomitar em rede nacional transfobia ! Essas falas criminosas contra a Deputada Érika Hilton assumem uma dimensão coletiva e atacam toda comunidade de travestis e transexuais.
Acionei o Ministério público e processarei… pic.twitter.com/Ty6wWCQHxh
Saiba Mais
- Diversão e Arte Chinela Voadora apresenta álbum que conecta tradição do samba ao groove contemporâneo
- Diversão e Arte Integrantes do Maneva apostam no entretenimento infantil e lançam espetáculo musical para famílias
- Flipar Delicada por fora, perigosa por dentro: cultivo da papoula é desafiador
- Flipar Tradição nômade, vida urbana e os contrastes das duas Mongólias
- Flipar Origem da pipoca, a queridinha nas salas de cinema
- Cidades DF Golpistas abordavam idosos na saída de bancos no chamado "golpe do paco"