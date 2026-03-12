InícioPolítica
Salabert sai em defesa de Hilton após fala de Ratinho: "Transfobia em rede nacional'

Erika Hilton assumiu a presidência da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara ontem (11/3). Momentos depois, apresentador do SBT afirmou que deputada "não era uma mulher, mas uma trans"

"Falas criminosas atacam toda comunidade de travestis e transexuais", disse a parlamentar mineira - (crédito: Fotos: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados; Montagem: Wal Lima/CB/Press)

A deputada Duda Salabert (PDT-MG) se pronunciou nesta quinta-feira (12/3) em defesa da parlamentar Erika Hilton (PSol-RJ), recém empossada na presidência da Comissão da Mulher na Câmara dos Deputados, após o apresentador Ratinho afirmar que a psolista “não era uma mulher, mas uma trans”.

Nas redes sociais, Duda, que também é mulher trans, afirmou que os ataques do comunicador contra Erika foram “revoltantes” por se tratar de transfobia em rede nacional. “Essas falas criminosas contra a deputada Erika Hilton assumem uma dimensão coletiva e atacam toda comunidade de travestis e transexuais”, disse a parlamentar mineira.

Salabert revelou ter acionado o Ministério Público e entrou com processo contra o jornalista. 

Erika também chegou a solicitar a abertura de inquérito civil e o ajuizamento de uma ação civil pública com pedido de indenização de R$ 10 milhões por danos morais coletivos contra a população trans e travesti.

Wal Lima

Repórter de Política

Jornalista com mais de 10 anos de experiência, com especialização em Marketing Político Digital. Além da experiência em redação e portais, já atuei como assessora de comunicação de parlamentares na Câmara dos Deputados. Tenho o jornalismo como uma missão

Por Wal Lima
postado em 12/03/2026 15:23 / atualizado em 12/03/2026 15:23
