Viana anuncia acesso a dados sigilosos da CPMI a partir de sexta-feira

O presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, senador Carlos Viana (Podemos-MG), informou nesta quinta-feira (12/3) que o material sigiloso obtido pela comissão ficará disponível para consulta dos parlamentares a partir de amanhã (13). Os documentos e arquivos serão acessados em uma sala cofre instalada no Senado, criada para garantir a segurança das informações.

Segundo Viana, os integrantes da CPMI não precisarão realizar novo cadastro para consultar o conteúdo. O acesso será organizado de forma controlada, devido à limitação de equipamentos disponíveis no local.

“A sala-cofre possui uma limitação de sete computadores e, por isso, o uso será organizado por ordem de chegada, dentro do horário que será definido em conjunto com a Secretaria da Comissão”, explicou o senador.

De acordo com ele, o espaço funcionará de segunda a sexta-feira, das 9h às 21h, permitindo que os parlamentares tenham tempo para analisar o material obtido nas investigações.

“Essas medidas garantem o funcionamento seguro e controlado no espaço destinado ao exame do material sigiloso”, afirmou.

O ambiente foi preparado para abrigar os dados resultantes, entre outros elementos, da quebra de sigilo telefônico do banqueiro Daniel Vorcaro, um dos alvos das investigações conduzidas pela CPMI.

A sala cofre está localizada no plenário nº 19, no subsolo da Ala Senador Alexandre Costa, onde funciona a coordenação das comissões especiais temporárias e das comissões parlamentares de inquérito do Senado.

A criação do espaço foi determinada após relatos de vazamentos de informações nas últimas semanas, o que levou a presidência da CPMI a adotar medidas adicionais de segurança para proteger os dados coletados durante a investigação.