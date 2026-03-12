Em clima de eleição, Lula anuncia investimentos no Paraná

Cerimônia de assinatura da ordem de serviço do Contorno Sul Metropolitano de Maringá, da construção da Estrada Boiadeira (Umuarama – Cruzeiro do Oeste) e de anúncios nos setores de portos e aeroportos do Paraná - (crédito: Ricardo Stuckert / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou, nesta quinta-feira (12/3), ordens de serviços para investimentos de R$ 2,08 bilhões nas áreas de infraestrutura e transportes no Paraná.

A cerimônia de formalização dos investimentos, que focam em obras em rodovias no estado, além do porto de Paranaguá e no Aeroporto de Maringá, contou com a participação dos ministros dos Transportes, Renan Filho; de Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho; e Gleisi Hoffmann, titular da Secretaria de Relações Institucionais.

Em comum, todos os ministros que estiveram na cerimônia, realizada no Palácio do Planalto, vão concorrer a cargos nas eleições deste ano. Enquanto Renan deve se candidatar ao governo de Alagoas e Costa Filho ao Senado por Pernambuco, Gleisi Hoffmann vai concorrer a uma vaga ao Senado pelo Paraná.

Em seu discurso, Gleisi enalteceu investimentos federais no estado. “Só para vocês terem uma ideia, em 2022, o Dnit [Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte] investiu em nosso estado R$ 202 bilhões entre conservação e construção de rodovias, já em 2023 foram R$ 543 milhões”, pontuou Gleisi, ao destacar que, em seu primeiro ano no governo, Lula investiu mais que o dobro de seu antecessor, o ex-presidente Jair Bolsonaro, em infraestrutura no Paraná.

Já Renan Filho, titular dos Transportes e pré-candidato ao governo de Alagoas, afirmou que governos anteriores não investiram na infraestrutura do Paraná, tampouco promoveram concessões em estradas do estado.

“Nem eles [governo Bolsonaro] investiam recursos públicos porque o teto de gasto transformou o Brasil em um dos países que menos investiu na sua infraestrutura no mundo e também não faziam concessões rodoviárias”, afirmou Renan.

Na mesma linha, Sílvio Costa Filho disse que os investimentos do governo Lula nos estados independem de “coloração partidária” de seus governadores. “O presidente é alguém que tem investido nos estados brasileiros, fazendo com que o Brasil tenha hoje o maior volume de investimentos públicos da história”, disse o ministro de Portos e Aeroportos.

A fala dele teve como contexto o fato de os investimentos anunciados fossem destinados ao Paraná, estado governado por Ratinho Júnior (PSD), opositor de Lula e pré-candidato à presidência nas eleições deste ano.

Na futura campanha presidencial, Ratinho — caso mantenha formalize a candidatura junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) — deve dividir os votos de eleitores de direita com o também pré-candidato a presidente Flávio Bolsonaro (PL-SP).

Obras

As assinaturas de autorização para obras no Paraná vão abranger o início das empreendimentos no Contorno Sul Metropolitano de Maringá (BR-376/PR), com aporte de R$ 409 milhões. Isso, segundo o Ministério dos Transportes, vai “melhorar” o tráfego urbano e reduzir o fluxo de veículos pesados na cidade.

Além disso, houve a assinatura da ordem de serviço que viabiliza a execução do quarto e último trecho da BR-487/PR, conhecida como Estrada Boiadeira, entre Serra dos Dourados e Cruzeiro do Oeste.

Com investimento de R$ 321,2 milhões, serão concluídos 37 quilômetros da rodovia que conecta regiões produtoras de grãos ao Porto de Paranaguá.

No âmbito dos Portos e Aeroportos, foram anunciadas autorização para ampliação do terminal de passageiros e modernização da torre de controle do Aeroporto Regional de Maringá, com investimento de R$ 129,1 milhões, além da assinatura do contrato de concessão para exploração e administração da infraestrutura do acesso aquaviário ao Porto de Paranaguá, estimado em R$ 1,23 bilhão.