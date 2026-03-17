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DEFESA

Defesa de deputada nega irregularidades após operação da PF sobre INSS

Operação mira um esquema de alcance nacional que teria aplicado cobranças irregulares sobre benefícios previdenciários

Defesa da deputada federal Maria Gorete Pereira divulgou nota oficial para contestar as suspeitas levantadas no âmbito das investigações sobre fraudes em benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social. - (crédito: Divulgação/Câmara dos Deputados)
Defesa da deputada federal Maria Gorete Pereira divulgou nota oficial para contestar as suspeitas levantadas no âmbito das investigações sobre fraudes em benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social. - (crédito: Divulgação/Câmara dos Deputados)

A defesa da deputada federal Maria Gorete Pereira (MDB-CE) divulgou nota oficial nesta terça-feira (17/3) para contestar as suspeitas levantadas no âmbito das investigações sobre fraudes em benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social.

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No comunicado, a equipe jurídica afirma que a parlamentar “não praticou qualquer ato ilícito” e sustenta que as informações divulgadas até o momento não refletem a realidade dos fatos apurados. A nota também ressalta a trajetória pública da deputada, mencionando mais de 40 anos de atuação pautada pela integridade.

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Segundo o texto, a defesa já analisa o teor da decisão judicial que embasa as medidas adotadas no caso. O advogado Waldir Xavier deve se pronunciar após exame detalhado dos autos.

A investigação foi autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, e é conduzida pela Polícia Federal. O inquérito apura um suposto esquema de descontos indevidos em aposentadorias e pensões.

A nota conclui afirmando confiança no devido processo legal e no esclarecimento dos fatos, reiterando o compromisso da parlamentar com a legalidade e a transparência.

Mais cedo, a Polícia Federal, em conjunto com a Controladoria-Geral da União, deflagrou nova fase da operação Sem Desconto, com cumprimento de mandados de busca e apreensão e prisões no Ceará e no Distrito Federal. A ação mira um esquema de alcance nacional que teria aplicado cobranças irregulares sobre benefícios previdenciários, com indícios de participação de agentes públicos e entidades associativas.

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Danandra Rocha

Repórter de política

Formada pela Faculdade Anhanguera de Brasília, tem experiência em assessoria, televisão e rádio. É repórter da editoria de Política, na cobertura do Congresso.

Por Danandra Rocha
postado em 17/03/2026 13:48
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