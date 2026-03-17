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CPMI DO INSS

Viana pede apuração sobre vazamento de informações na CPMI do INSS

Senador defende ação da Polícia Legislativa após suspeitas envolvendo dados sigilosos de investigado

Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS, senador Carlos Viana - (crédito: Danandra Rocha/CB/D.A Press)
Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS, senador Carlos Viana - (crédito: Danandra Rocha/CB/D.A Press)

O presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS, senador Carlos Viana (Podemos-MG), afirmou nesta terça-feira (17/3) que a Polícia Legislativa deverá investigar possíveis vazamentos de informações sigilosas relacionadas ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Os dados estavam armazenados na chamada “sala-cofre” da comissão, ambiente com acesso restrito a parlamentares e servidores credenciados.

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A suspeita de quebra de confidencialidade levou o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, a determinar o fechamento do espaço na segunda-feira (16). A decisão foi motivada por indícios de vazamento de informações sensíveis e pela possibilidade de uso irregular de dispositivos de captação de imagem no local.

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Segundo Viana, houve tentativas de exposição de dados que deveriam permanecer sob sigilo, incluindo informações pessoais obtidas a partir da quebra de sigilo do investigado. Para o senador, a apuração é necessária, pois “protege a investigação, protege a prova e protege o resultado que o Brasil espera"para evitar prejuízos à coleta de provas e ao andamento das investigações.

O parlamentar avaliou que a medida adotada pelo Supremo é adequada para resguardar a integridade do material reunido pela CPMI. Ele destacou que a preservação das provas é essencial para evitar questionamentos judiciais futuros que possam comprometer eventuais responsabilizações.

Ainda nesta terça, Viana informou que se reunirá com a Advocacia do Senado para discutir o cumprimento da decisão e avaliar a possibilidade de solicitar ao gabinete do ministro um prazo para a devolução dos dados à comissão.

Parte do material, segundo ele, deverá passar por filtragem para retirada de informações de caráter estritamente privado antes de ser novamente disponibilizada aos integrantes da CPMI.

A comissão investiga um amplo esquema de irregularidades envolvendo descontos indevidos em benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social, com desdobramentos que alcançam diferentes setores e agentes públicos e privados.

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Danandra Rocha

Repórter de política

Formada pela Faculdade Anhanguera de Brasília, tem experiência em assessoria, televisão e rádio. É repórter da editoria de Política, na cobertura do Congresso.

Por Danandra Rocha
postado em 17/03/2026 13:51
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