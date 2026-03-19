Fachin exalta "virtude intimorata" de Moraes e celebra nove anos do ministro no STF

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, homenageou o ministro Alexandre de Moraes durante a abertura da sessão plenária desta quinta-feira (19/3), antecipando a celebração de seus nove anos de atuação na Corte, marco que será atingido no próximo dia 22.
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Fachin destacou a trajetória acadêmica e pública de Moraes, além de sua atuação considerada decisiva na preservação da ordem democrática e na relatoria de processos de grande impacto social e ambiental.
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“Ao assumir a cadeira que pertenceu ao saudoso ministro Teori Zavascki, sua excelência assumiu também o compromisso que funda este tribunal desde 1988: que a Constituição vale para todos em todo o tempo. Sem exceção”, disse o presidente do Supremo.
Um dos pontos centrais do discurso de Fachin foi a atuação de Moraes diante das tentativas de ruptura da ordem democrática em 2022 e 2023, incluindo invasões e destruições das sedes dos Três Poderes e planos documentados para impedir a posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva
O presidente da Corte elogiou a “virtude intimorata” do magistrado ao conduzir inquéritos e ações penais de “excepcional complexidade” sob pressão interna e externa. Segundo Fachin, Moraes garantiu que a Constituição prevalecesse sobre o “poder do momento”.
“A pergunta que esse momento colocou ao Tribunal não foi apenas jurídica, foi uma pergunta sobre caráter institucional. (...) O ministro Alexandre de Moraes respondeu a essa pergunta com sua atuação, demonstrando a virtude intimorata dos magistrados. É a coragem de conduzi-lo o processo até o fim que permite, ao final, que a Constituição valha, e não apenas o poder do momento”, declarou.
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