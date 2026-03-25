Lula volta a chamar Tarcísio de plagiador de obras do Minha Casa Minha Vida

Disputa por SP: As críticas de Lula a Tarcísio de Freitas têm sido constantes à medida em que o quadro político do estado se forma - (crédito: Ricardo Stuckert/Presidência e Pablo Jacob/Governo do Estado de SP)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar nesta quarta-feira (25/3) o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), por usar unidades do Minha Casa, Minha Vida para inaugurar casas do programa estadual Casa Paulista.

Em seu discurso, Lula orientou que o governador de São Paulo diga quem financiou a maior parte das obras do Casa Paulista. “É só falar que o governo federal colocou R$ 155 mil e eu (Tarcísio) só colocou R$ 20 mil”, completou o presidente.

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“Ele (Tarcísio) inaugura só conjuntos habitacionais nossos (federais). Ele, em vez de falar que essa casa (do Casa Paulista) é do Minha Casa e que é construída pelo governo federal (...) era só falar, e depois pode falar mal de mim à vontade, não tem problema nenhum, mas só conte a verdade”, afirmou o petista. O governador é pré-candidato à reeleição em São Paulo e deve representar a candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) na perspectiva federal.

As críticas de Lula a Tarcísio de Freitas têm sido constantes à medida em que o quadro político em São Paulo se forma. Na semana passada, antes de lançar o nome do ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad para representar o PT no pleito ao governo de São Paulo, o chefe do Executivo chamou Tarcísio de plagiador.

"Praticamente 60% das casas construídas aqui são do Minha Casa, Minha Vida, mas aqui eles (Tarcísio) dão o nome de Casa Paulista (...). O governador tem inaugurado muitas dessas casas paulistas, mas ele pelo menos tinha de ter a singeleza de dizer que as casas foram feitas pelo governo federal", cutucou o petista.

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O Correio procurou o governador de São Paulo para comentar as críticas feitas por Lula, mas não obteve resposta. O espaço segue aberto para manifestação.

As falas do presidente da República foram ditas durante a cerimônia de inauguração de uma fábrica de trens, em Araraquara, São Paulo. As operações da fábrica serão controladas pela gigante chinesa CRRC.