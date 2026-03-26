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ELEIÇÕES 2026

Apresentadora Silvia Abravanel se filia ao PSD

Segunda filha de Silvio Santos, ela concorrerá para cargo de deputada federal em São Paulo

A apresentadora Silvia Abravanel - (crédito: Reprodução/Instagram)
A apresentadora Silvia Abravanel - (crédito: Reprodução/Instagram)

A apresentadora Silvia Abravanel, segunda filha do fundador do SBT, Silvio Santos, se filiou na última terça-feira (24/3) ao Partido Social Democrático (PSD), em evento realizado em São Paulo. Ela disputará uma vaga de deputada federal por São Paulo. 

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Formada em Medicina Veterinária pela Universidade Paulista (Unip), Silvia apresenta o programa Sábado Animado no SBT, exibido nas manhãs de sábado. Ela também exerceu as funções de produtora e diretora na emissora. 

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Silvio Santos da mesma forma, chegou a se aventurar na política. Em 1989, foi candidato à presidência da República em 1989 pelo extinto Partido Municipalista Brasileiro (PMB). A duas semanas antes primeiro turno, oficializou candidatura. Chegou a ter 30% das intenções de voto, mas após problemas com o registro feito junto ao PMB e poucas convenções regionais e municipais, acabou com a candidatura impugnada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 26/03/2026 17:30
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