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PALÁCIO GUANABARA

Zanin suspende realização de eleições indiretas para governador do Rio

O ministro também pediu destaque no processo que trata das regras do mandato-tampão no governo do Rio, relatado pelo ministro Luiz Fux

Ainda não há data definida para que o caso seja levado ao plenário físico - (crédito: Gustavo Moreno/STF.)
Ainda não há data definida para que o caso seja levado ao plenário físico - (crédito: Gustavo Moreno/STF.)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin suspendeu nesta sexta-feira (27/3) a realização de eleições indiretas para o governo do Rio de Janeiro. O magistrado também manteve o desembargador Ricardo Couto de Castro, presidente do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), como chefe do Executivo do estado até que o plenário da Corte delibere sobre o tema.

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A decisão foi tomada no âmbito de uma ação do Partido Social Democrático (PSD) do Rio de Janeiro, que solicita a realização de eleições diretas no estado após a renúncia do ex-governador Cláudio Castro (PL). A sigla é a mesma do ex-prefeito do Rio e pré-candidato ao Palácio Guanabara, Eduardo Paes (PSD).

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Além da suspensão de eleições indiretas, o ministro pediu destaque no processo julgado no plenário virtual que trata das regras do mandato-tampão no governo do Rio, relatado pelo ministro Luiz Fux. Dessa forma, a análise será reiniciada no plenário físico, cabendo ao presidente do STF, Edson Fachin, a definição de uma data para a discussão do tema. 

 

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Paulo Leite

Subeditor do site do Correio, é formado em Jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB) e mestre em ciência política pela Northeastern University. Atuou em veículos como SBT e Estadão

Por Paulo Leite
postado em 28/03/2026 00:26 / atualizado em 28/03/2026 00:37
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