Martha Graeff, ex de Vorcaro, se manifesta: "Fui linchada e vulgarizada"

A influenciadora Martha Graeff afirmou nesta sexta-feira (27/3) não ter tido qualquer conhecimento sobre o escândalo de práticas fraudulentas cometidas pelo ex-namorado, o banqueiro Daniel Vorcaro, durante o comando a frente do Banco Master. Em comunicado divulgado ao jornal Folha de S.Paulo, Martha afirmou que, em nenhum momento do relacionamento que nutria com Vorcaro, soube de qualquer detalhe do caso.

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"Não, eu não sabia", afirmou a influencer. "Soube exatamente como a maioria dos brasileiros: pela imprensa. E não, eu não desconfiava, assim como também não sabiam, e não desconfiavam os órgãos reguladores e autoridades, parceiros de negócio, clientes e tantos outros", afirmou.

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O Correio entrou em contato com a assessoria da influencer para buscar mais detalhes da manifestação e aguarda retorno. Em caso de resposta, a matéria será atualizada.

Martha ainda criticou o vazamento de mensagens trocadas com o ex-companheiro. Vários dos diálogos divulgados continham conversas com diferentes autoridades. Inclusive, intimidades trocadas com o então namorado. "Fui linchada, cancelada e vulgarizada. A quem interessa tudo isso?", indagou.

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Além disso, a influenciadora revelou ter se frustrado com as revelações do caso. De acordo com ela, Vorcaro foi "especial" não apenas com ela, mas com toda a sua família e amigos. "Um pai e um empresário bem-sucedido, respeitado por pessoas responsáveis, não apenas no Brasil, mas no exterior", relembrou.

"Me sinto quebrada por dentro e por fora, mas não escrevo essa manifestação como vítima. Estou aqui como mulher, como mãe e como profissional, tentando superar essa imensa dor. E com o mesmo esforço, foco e determinação que sempre tive até aqui, pretendo passar por esse momento de cabeça erguida", completou.