'Lula do bem': Valdemar Costa Neto promove pré-candidatura sósia de petista

O presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, divulgou na sexta-feira (27/3) um vídeo promovendo a pré-candidatura do vereador Dr Célio, o “Lula do bem”, a deputado federal pelo estado de São Paulo.

“Foi uma sugestão que fizemos para ele, pela aparência que ele tem com o Lula ”, afirma Valdemar Costa ao lado do pré candidato “sósia” do presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT). “Precisamos de gente como ele aqui em Brasília”.

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O médico cardiologista Dr Célio já havia repercutido nas redes sociais durante a campanha para vereador no interior de São Paulo, em 2024, e após comparecer a manifestações bolsonaristas na Avenida Paulista.

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“Parlamentares como ele, comprometidos e dispostos a trabalhar de verdade pela população, mostram a força das lideranças que o nosso partido tem formado”, escreveu Valdemar Costa em publicação nas redes sociais.