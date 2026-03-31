Bolsonarista que matou tesoureiro do PT vai para a prisão domiciliar

Guaranho foi condenado a 20 anos de prisão por homicídio duplamente qualificado, em fevereiro do ano passado - (crédito: Reprodução)

O Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) anunciou, nesta segunda-feira (30/3), ter concedido prisão domiciliar ao ex-policial penal Jorge Guaranho. Ele foi condenado por matar Marcelo Arruda, tesoureiro do Partido dos Trabalhadores (PT) de Foz do Iguaçu (PR). O episódio aconteceu em 2022.

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À época, Guaranho invadiu uma festa temática do PT e matou Arruda por motivações ideológicas, conforme relata o processo. Em fevereiro de 2025, acabou condenado a 20 anos de prisão por homicídio duplamente qualificado. O ex-policial penal é apoiador confesso do ex-presidente Jair Bolsonaro.

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Em contato com o Correio, o Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) afirmou que a defesa do ex-policial pediu a prisão domiciliar por "sequelas neurológicas, oromandibulares e ortopédicas decorrentes de politraumatismo grave, resultante em hemiparesia esquerda, dor crônica, limitação aos movimentos e comprometimento para a realização das atividades de vida diária, apresentando dificuldade para se alimentar e engasgos frequentes". Após análise dos exames, a Corte aceitou o pedido da defesa, concedido em 17 de março deste ano.

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O ex-tesoureiro do PT morreu em 9 de julho de 2022. Marcelo Arruda foi baleado enquanto comemorava o aniversário de 50 anos. A festa contou com a presença de familiares e amigos, e contou com tema especial em alusão ao PT e ao presidente Lula.