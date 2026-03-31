Eduardo Bolsonaro tem data marcada para encarar Moraes no Supremo

Eduardo Bolsonaro é réu por coação no curso do processo - (crédito: Reprodução/YouTube)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moreaes marcou para 14 de abril o interrogatório do ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL), réu na corte por coação no curso do processo. Mandado publicado nesta terça-feira (31/3) determina que a audiência deve ocorrer por videoconferência às 14h.

Decisão ocorre após o ex-deputado ser citado no Diário Oficial da União (DOU) e não apresentar defesa. A citação no DOU é um recurso utilizado pela Justiça quando o endereço do réu é desconhecido, como no caso do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está nos Estados Unidos desde fevereiro do ano passado.

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Eduardo Bolsonaro é acusado de coação no curso do processo pelas articulações junto a autoridades dos Estados Unidos para interferir na tramitação da Ação Penal 2.668, que condenou Jair Bolsonaro e aliados pela trama golpista que culminou nos atentados de 8 de janeiro. Entre as articulações, estão a imposição de tarifas a produtos brasileiros pelo governo de Donald Trump e a inclusão do ministro Alexandre de Moraes entre os nomes sancionados pela Lei Magnitsky.

O réu ainda não se pronunciou sobre a decisão. Na segunda-feira (30/3), ele se manifestou sobre decisão de Moraes, que estabeleceu o prazo de 24 horas para que a defesa de Jair Bolsonaro desse explicações sobre vídeo em que Eduardo afirma que mostraria ao pai vídeos da participação dele no Conferência da Ação Política Conservadora (CPAC), que aconteceu no Texas no sábado (28/3). Na ocasião, o ex-deputado afirmou que não recuaria das ações nos EUA.