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SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

STF: Lula envia indicação de Messias ao Senado; veja próximos passos

Advogado-Geral da União é indicado para assumir cadeira do ex-ministro do STF Luís Roberto Barroso

Presidente Lula enviou indicação ao Senado nesta terça-feira - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
Presidente Lula enviou indicação ao Senado nesta terça-feira - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou ao Senado, nesta terça-feira (31/3), a indicação do advogado-geral da União (AGU), Jorge Messias, para uma vaga de ministro do Supremo Tribunal (STF), no lugar do ex-ministro Luís Roberto Barroso. 

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Após a indicação, Messias será submetido à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, para que avaliem se o indicado está apto ao cargo. Além disso, deverá ser aprovado pelo plenário da Casa antes de assumir o cargo no STF.

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No ano passado, o presidente Lula já havia confirmado a indicação de Messias. No entanto, decidiu aguardar o envio do comunicado oficial, devido a resistência por parte do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e de outros parlamentares.

 

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Giovanna Sfalsin

Repórter

Graduanda de Jornalismo no Centro Universitário IESB, com experiência na editoria de Cidades do Correio Braziliense e em assessoria de imprensa. Atualmente, repórter do CB-Online

Por Giovanna Sfalsin
postado em 31/03/2026 19:15 / atualizado em 31/03/2026 19:16
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