STF: Lula envia indicação de Messias ao Senado; veja próximos passos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviou ao Senado, nesta terça-feira (31/3), a indicação do advogado-geral da União (AGU), Jorge Messias, para uma vaga de ministro do Supremo Tribunal (STF), no lugar do ex-ministro Luís Roberto Barroso.

Após a indicação, Messias será submetido à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, para que avaliem se o indicado está apto ao cargo. Além disso, deverá ser aprovado pelo plenário da Casa antes de assumir o cargo no STF.

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No ano passado, o presidente Lula já havia confirmado a indicação de Messias. No entanto, decidiu aguardar o envio do comunicado oficial, devido a resistência por parte do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e de outros parlamentares.