Caso Master

Mendonça desobriga Ibaneis Rocha de comparecer à CPI do crime organizado

O ex-governador do DF havia sido convocado na sessão da última terça-feira (31/3)

Ibaneis Rocha
Ibaneis Rocha - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, relator do caso Master na Corte, concedeu um habeas corpus ao ex-governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha, desobrigando-o de comparecer à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado.

A convocação foi aprovada em votação simbólica com pouca presença de senadores no colegiado. Junto a Ibaneis, o ex-governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro também foi convocado. Castro confirmou que comparecerá, mas pediu que fosse ouvido no dia 14 de abril, último dia da CPI, caso não seja estendida.

No requerimento do relator da CPI, senador Alessandro Vieira (MDB-SE), a justificativa da oitiva seria entender as relações comerciais entre o escritório de advocacia do ex-governador com entidades investigadas nas operações da Polícia Federal Compliance Zero e Carbono Oculto, além do seu papel institucional nas decisões estratégicas do BRB que tem operações com o Banco Master.

Após o término da última sessão do colegiado, o relator já havia reiterado que ministros do STF têm "atrapalhado" as investigações da CPI, ao cancelarem quebras de sigilos aprovadas pela comissão. Questionado sobre um possível HC para os ex-governadores, Vieira já tinha prometido que recorreria na justiça. 

Eduarda Esposito

Repórter

Jornalista, 29 anos, formada na Universidade de Brasília (UnB), repórter da coluna Brasília-DF e das editorias de política, economia e Brasil

Por Eduarda Esposito
postado em 03/04/2026 14:09 / atualizado em 03/04/2026 14:28
