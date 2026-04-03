Mendonça desobriga Ibaneis Rocha de comparecer à CPI do crime organizado

A convocação foi aprovada em votação simbólica com pouca presença de senadores no colegiado. Junto a Ibaneis, o ex-governador do Rio de Janeiro Cláudio Castro também foi convocado. Castro confirmou que comparecerá, mas pediu que fosse ouvido no dia 14 de abril, último dia da CPI, caso não seja estendida.
No requerimento do relator da CPI, senador Alessandro Vieira (MDB-SE), a justificativa da oitiva seria entender as relações comerciais entre o escritório de advocacia do ex-governador com entidades investigadas nas operações da Polícia Federal Compliance Zero e Carbono Oculto, além do seu papel institucional nas decisões estratégicas do BRB que tem operações com o Banco Master.
Após o término da última sessão do colegiado, o relator já havia reiterado que ministros do STF têm "atrapalhado" as investigações da CPI, ao cancelarem quebras de sigilos aprovadas pela comissão. Questionado sobre um possível HC para os ex-governadores, Vieira já tinha prometido que recorreria na justiça.
Saiba Mais
- Revista do Correio Ovo de Páscoa caseiro: 8 receitas fáceis e econômicas
- Flipar Estudo revela que remédios para dormir podem agravar o risco de demência
- Mundo Chocolate no Brasil está pior? Como saber se você está comendo um Ovo de Páscoa 'fake'
- Flipar Flores perenes que brotam e embelezam o ano inteiro
- Flipar Inteligência Artificial descobre um dos maiores depósitos de cobre do mundo
- Revista do Correio O ciclo sono-vigilia é influenciado pelas fases da lua
