Acampamento Terra Livre mobiliza indígenas em Brasília

O Acampamento Terra Livre será encerrado no dia 10 de abril, com a leitura do documento final que reúne as principais reivindicações e encaminhamentos da mobilização. - (crédito: Carlos Vieira/CB/DA Press)

O Abril Indígena começa neste domingo (5/4) com a abertura da 22ª edição do Acampamento Terra Livre (ATL), em Brasília. Considerada a principal mobilização indígena do país, a iniciativa reúne lideranças de diferentes regiões para uma semana de debates, articulações políticas e manifestações públicas na capital federal.



Realizado até 11 de abril no Eixo Cultural Ibero-Americano, o encontro traz como tema “Nosso futuro não está à venda: Nós somos a resposta” é organizado pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib). A programação está estruturada em cinco eixos que abordam desde a defesa dos territórios até o fortalecimento da democracia e o enfrentamento à crise climática.

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Entre os principais pontos da mobilização está a crítica a propostas em tramitação no Congresso Nacional consideradas prejudiciais aos direitos indígenas. Lideranças apontam, entre outras reivindicações, iniciativas relacionadas ao marco temporal, à exploração econômica em terras indígenas e a projetos ligados ao agronegócio como ameaças diretas aos territórios tradicionais.

Na segunda-feira (6/3), o acampamento promove a plenária “Memória, Verdade e Justiça para os Povos Indígenas”, que discute violações cometidas durante a ditadura militar e propõe a criação de uma Comissão Nacional Indígena da Verdade. A atividade integra uma agenda que busca ampliar o debate sobre justiça de transição para os povos originários.

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Já na terça-feira (7/3), os participantes realizam a marcha “Congresso inimigo dos povos: nosso futuro não está à venda”, em protesto contra a agenda legislativa que, segundo o movimento, fragiliza direitos constitucionais.

A mobilização também se projeta para além das fronteiras nacionais. Na quarta-feira (8), uma plenária discute a inserção do movimento indígena brasileiro no cenário internacional, com encontros previstos entre lideranças, embaixadas e comunicadores indígenas de outros países.

As eleições de 2026 entram no centro do debate na quinta-feira (9), durante a plenária “Campanha Indígena: a resposta para transformar a política somos nós”. A proposta é ampliar a presença indígena nos espaços de poder e consolidar o que o movimento chama de “aldeamento da política”. No mesmo dia, uma nova marcha pressiona o governo federal pela homologação de terras indígenas. Segundo a Apib, dezenas de territórios aguardam apenas a assinatura presidencial ou etapas administrativas para serem formalizados.

O tom da mobilização é de denúncia e resistência. Em manifesto divulgado no site oficial do acampamento, há uma critica ao avanço de grandes empreendimentos sobre áreas preservadas e a ausência de consulta prévia às comunidades. O texto aponta ameaças a rios, florestas e modos de vida, associando essas pressões a projetos de mineração, expansão agrícola e exploração de recursos naturais.

Ao mesmo tempo, o movimento afirma não ser contrário ao desenvolvimento ou à tecnologia, mas defende modelos que respeitem os direitos territoriais e a preservação ambiental.

O Acampamento Terra Livre será encerrado no dia 10 de abril, com a leitura do documento final que reúne as principais reivindicações e encaminhamentos da mobilização. Nos dias 5 e 11, estão previstas a chegada e a saída das delegações.