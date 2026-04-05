Eleições 2026: 21 chefes de Executivo renunciam aos cargos para o pleito

Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador este ano. O formato será definido pelo STF no dia 8 de abril. - (crédito: Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

O cenário político brasileiro passou por uma reconfiguração com o encerramento do prazo legal, neste sábado (4/4), para a desincompatibilização. Ao todo, 11 governadores e 10 prefeitos de capitais renunciaram aos seus mandatos para viabilizar candidaturas nas eleições de outubro, cumprindo a exigência de afastamento seis meses antes do pleito para garantir o equilíbrio da disputa e evitar o uso da máquina pública.



Entre os governadores que deixaram o cargo, o foco se divide entre o Legislativo e a sucessão presidencial. Romeu Zema (Novo-MG) e Ronaldo Caiado (PSD-GO) oficializaram suas saídas para focar na corrida pelo Palácio do Planalto, registrando atualmente 3% e 4% das intenções de voto, respectivamente, segundo a pesquisa Quaest.

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Já o Senado Federal é o destino de oito ex-gestores, incluindo nomes como Helder Barbalho (MDB-PA), Ibaneis Rocha (MDB-DF) e João Azevêdo (PSB-PB), que miram as 54 cadeiras que serão renovadas este ano.

No âmbito municipal, a maioria dos 10 prefeitos de capitais que renunciaram planeja disputar governos estaduais. Casos de destaque envolvem Eduardo Paes (PSD-RJ), que recuou da promessa de cumprir o mandato integral, João Campos (PSB-PE) e David Almeida (Avante-AM).

Outro movimento relevante veio de Maceió, onde João Henrique Caldas renunciou após uma votação histórica de 83% em 2024, aproveitando a janela para trocar o PL pelo PSDB. Em Roraima, Antonio Denarium também movimentou o tabuleiro ao migrar do PP para o Republicanos no limite do prazo.

A sucessão, no entanto, é marcada por instabilidades jurídicas em estados-chave. No Rio de Janeiro, a saída de Cláudio Castro ocorreu um dia antes de sua condenação por abuso de poder pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e, sem um vice em exercício, o Supremo Tribunal Federal deverá definir se o estado passará por eleições diretas ou indiretas para um mandato-tampão.

No Amazonas, a renúncia de Wilson Lima (União) foi dramática, entregue apenas uma hora antes do fim do prazo, enquanto em Roraima, tanto Denarium quanto seu sucessor enfrentam processos de cassação.

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Por outro lado, o mapa político mantém estabilidade em regiões onde gestores optaram pela continuidade. Governadores que buscam a reeleição, como Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) e Raquel Lyra (PSD-PE), além do presidente Lula, permanecem nos cargos.

Outros sete governadores decidiram concluir o mandato, incluindo Eduardo Leite (PSD-RS) e Fátima Bezerra (PT-RN) — esta última desistiu da renúncia após o vice-governador se recusar a assumir o posto para manter sua própria elegibilidade. As candidaturas definitivas agora aguardam as convenções partidárias e o registro oficial no TSE, previsto para agosto.