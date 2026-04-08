"Nós não temos condão de parar a guerra", diz Alckmin

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) durante o lançamento da AliançaBiodiesel - (crédito: Vanilson Oliveira / CB / DA Press)

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) afirmou nesta quarta-feira (8/4), que o cenário internacional, marcado por tensões geopolíticas, tem pressionado o preço dos combustíveis e exigido medidas do governo brasileiro para evitar impactos mais severos na economia. A declaração foi dada durante a participação no lançamento da AliançaBiodiesel, criada pelas entidades setoriais Aprobio e Abiove, que representam produtores de biodiesel. O evento ocorreu em Brasília e reuniu empresários e políticos.

Segundo o vice-presidente, apesar do país não ter o controle sobre o conflito entre Irã e Estados Unidos, em guerra há quase dois meses, vem atuando para reduzir os efeitos internos. “Nós não temos condão de parar a guerra. Queremos que ela termine o mais rápido possível”, declarou. O conflito envolveu o fechamento do Estreito de Ormuz pelo Irã, rota estratégica energética (e o gargalo) mais importante do mundo.

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De acordo com Alckmin, a alta do petróleo no mercado internacional foi um dos principais fatores de pressão. “O barril do petróleo tipo Brent estava em U$ 70 e poucos dólares, chegou a mais de U$ 110. Você teve um aumento brutal”, afirmou. O vice-presidente destacou que o aumento global afeta diretamente o Brasil, especialmente no diesel, já que parte do produto é importada.

Ele destacou o empenho que o governo fez para evitar maiores impactos, adotando medidas emergenciais para evitar desabastecimento e conter a inflação. Segundo ele, cerca de 30% do diesel é importado, o que torna o país mais vulnerável às oscilações externas.

Entre as ações, Alckmin citou a redução de tributos e a criação de subsídios, citando o fim do PIS e Confins. Ele acrescentou que os estados foram convidados a participar do esforço. “Agora é diferente do que foi feito no passado, que foi unilateralmente. Aí os estados todos foram para justiça e sobrou no ano seguinte uma conta de R$ 27 bilhões para o governo, que teve que indenizar os estados. Agora não, o governo fez a sua parte e convidou os estados para dividirem a redução do ICMS”, ressaltou.

O vice-presidente frisou que o objetivo principal foi proteger o consumidor e evitar uma escalada inflacionária. “As medidas foram feitas para garantir abastecimento e evitar aumento de preços”.