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NOMEAÇÃO

Lula garante Guimarães, líder do governo na Câmara, como novo ministro

Líder do governo na Câmara assume a Secretaria de Relações Institucionais (SRI), deixada pela ex-ministra Gleisi Hoffmann. Já a liderança na Câmara será comandada por Paulo Pimenta (PT-RS)

Lula recebe Guimarães e diz que ele será nomeado ministro ainda nesta segunda-feira (13/4) - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)
Lula recebe Guimarães e diz que ele será nomeado ministro ainda nesta segunda-feira (13/4) - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu nesta segunda-feira (13/4) o deputado federal José Guimarães (PT-CE), que assumirá como novo ministro da Secretaria de Relações Institucionais (SRI). Segundo Lula, ele será nomeado ainda nesta segunda-feira (13), em edição extra do Diário Oficial da União (DOU).

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Guimarães é líder do governo na Câmara desde o início do mandato atual, em 2023. Ele será substituído pelo deputado Paulo Pimenta (PT-RS), que foi ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom) e também estava presente no encontro, assim como a ex-ministra Gleisi Hoffmann, que deixou o cargo para disputar o Senado.

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“Recebi hoje em meu gabinete o deputado federal José Guimarães, que está assumindo a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República em substituição à companheira Gleisi Hoffmann”, escreveu Lula em suas redes sociais.

“Seu lugar na liderança do governo na Câmara dos Deputados será ocupado pelo deputado e ex-ministro Paulo Pimenta. As duas nomeações serão publicadas ainda hoje em edição extra do Diário Oficial da União”, acrescentou.

A SRI é responsável pela articulação política do governo. Guimarães assume em momento delicado, com pautas como o fim da escala 6x1 e a sabatina do Advogado-Geral da União (AGU), Jorge Messias, indicado a uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). A solenidade de posse está marcada para amanhã (14), às 12h.

“A articulação política de nosso governo tem sido fundamental para várias conquistas do povo brasileiro. E, com Guimarães e Pimenta em seus novos postos, seguirá sendo muito bem conduzida”, enfatizou Lula.

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Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 13/04/2026 16:31
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