Lula garante Guimarães, líder do governo na Câmara, como novo ministro

Lula recebe Guimarães e diz que ele será nomeado ministro ainda nesta segunda-feira (13/4) - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu nesta segunda-feira (13/4) o deputado federal José Guimarães (PT-CE), que assumirá como novo ministro da Secretaria de Relações Institucionais (SRI). Segundo Lula, ele será nomeado ainda nesta segunda-feira (13), em edição extra do Diário Oficial da União (DOU).

Guimarães é líder do governo na Câmara desde o início do mandato atual, em 2023. Ele será substituído pelo deputado Paulo Pimenta (PT-RS), que foi ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom) e também estava presente no encontro, assim como a ex-ministra Gleisi Hoffmann, que deixou o cargo para disputar o Senado.

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“Recebi hoje em meu gabinete o deputado federal José Guimarães, que está assumindo a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República em substituição à companheira Gleisi Hoffmann”, escreveu Lula em suas redes sociais.

“Seu lugar na liderança do governo na Câmara dos Deputados será ocupado pelo deputado e ex-ministro Paulo Pimenta. As duas nomeações serão publicadas ainda hoje em edição extra do Diário Oficial da União”, acrescentou.

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A SRI é responsável pela articulação política do governo. Guimarães assume em momento delicado, com pautas como o fim da escala 6x1 e a sabatina do Advogado-Geral da União (AGU), Jorge Messias, indicado a uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). A solenidade de posse está marcada para amanhã (14), às 12h.

“A articulação política de nosso governo tem sido fundamental para várias conquistas do povo brasileiro. E, com Guimarães e Pimenta em seus novos postos, seguirá sendo muito bem conduzida”, enfatizou Lula.