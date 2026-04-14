InícioPolítica
TRABALHO

Ministro da articulação política confirma envio de PL do fim da escala 6x1

Caso o governo envie o PL, a proposição pode se chocar com um projeto de emenda Constitucional (PEC) que trata do mesmo tema, que atualmente tramita na CCJ

Atual ministro da Secretaria de Relações Institucionais do governo Lula, José Guimarães eera contra o envio do fim da escala 6x1 via projeto de lei - (crédito: AFP)
Atual ministro da Secretaria de Relações Institucionais do governo Lula, José Guimarães eera contra o envio do fim da escala 6x1 via projeto de lei - (crédito: AFP)

O ministro da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães, confirmou, nesta terça-feira (14/4), que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enviará, até esta quarta-feira (15/4), um projeto de lei sobre o fim da escala de trabalho 6x1 para ser analisado em regime de urgência pela Câmara dos Deputados.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Empossado no cargo horas antes de garantir que o governo Lula mandará o PL do fim da 6x1, José Guimarães era o líder do governo na Câmara. Com sua ida ao ministério, o cargo será assumido pelo deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Caso o governo de fato envie o PL sobre fim da 6x1, a proposição pode se chocar com um projeto de emenda Constitucional (PEC) que trata do mesmo tema, que atualmente tramita na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

"O presidente (Lula) pediu a Hugo Mota, ao líder (Paulo Pimenta) e a mim, que negociassem como tramitar tanto a PEC como o projeto de lei. Vamos sentar e vamos discutir. Então, a crise que estava existindo, manda não manda, está superada", destacou Guimarães, após participar da cerimônia de sanção do novo Plano Nacional de Educação (PNE) para a próxima década.

Esse risco de "crise" entre governo e Congresso foi comentado por ele, na semana passada — antes de assumir a pasta de Lula —, como argumento contrário ao envio de um PL sobre o fim do 6x1.

Considerada uma da principais pautas do governo Lula para este ano, o Planalto tem expectativa de que esse texto seja aprovado pelo parlamento antes da eleições de outubro. 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 14/04/2026 18:18
SIGA
x