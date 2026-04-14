Adriana Ventura desiste de candidatura ao TCU, diz Sóstenes

A poucos minutos do início da Ordem do Dia desta terça-feira (14/4), a deputada Adriana Ventura (Novo-SP), uma das sete candidatas à vaga aberta no Tribunal de Contas da União (TCU), retirou sua candidatura. A informação foi divulgada pelo líder do PL, Sóstenes Cavalcante (RJ), nas redes sociais.



“Agradeço enormemente pelo gesto da deputada Adriana Ventura do Partido Novo, que acabou de declinar sua candidatura ao TCU para apoiar a candidatura do PL Nacional com a nossa querida Soraya Santos”, disse o líder.



Ainda ontem, em coletiva de imprensa, Sóstenes já havia mencionado uma articulação da oposição para tentar derrotar o candidato apoiado pelo governo federal, o deputado Odair Cunha (PT-MG). A estratégia, liderada pelo senador e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL), tem sido conduzida por meio de conversas individuais com os candidatos para viabilizar um acordo, segundo o líder do partido.



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Ao Correio, Soraya afirmou, momentos após a sabatina na segunda-feira (13), que o acordo representa um gesto de maturidade política para definir o melhor candidato, sem confirmar que seria a escolhida para representar o grupo de oposição.



“Eu acho que você precisa ter maturidade política, viabilidade, é um cargo muito importante, muito estratégico”, disse a deputada ao destacar que a unificação de forças da oposição.