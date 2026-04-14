Kassio Nunes é eleito pelo TSE novo presidente da Corte

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) elegeu, nesta terça-feira (14/4), o ministro Kassio Nunes Marques como novo presidente da Corte. Ele sucede a ministra Cármen Lúcia, que anunciou a saída antecipada da função. André Mendonça foi eleito como o vice-presidente.

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A eleição consolidou a antecipação na troca do comando. Cármen Lúcia deixou a presidência antes do mandato chegar ao fim. Ela poderia permanecer no cargo até 3 de junho pelo regimento. A saída, no entanto, aconteceu para que a transição em ano eleitoral pudesse ser facilitada.

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Portanto, esta será a primeira vez que ministros indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) assumem o comando do tribunal durante período de eleição geral.

Marques deve assumir a posição já em maio, ficando responsável por conduzir o processo eleitoral. O primeiro turno das Eleições 2026 está marcado para 4 de outubro.



