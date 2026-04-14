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Membros da CPI do Crime Organizado são alterados antes de votação de relatório

Três membros foram trocados e ocorreu uma substituição entre suplentes e titular. Relatório apontava indiciamento de ministros do STF por crimes de responsabilidade

Articulação pode acabar protegendo ministros do STF - (crédito: ED Alves - CB/ DA Press)
Articulação pode acabar protegendo ministros do STF - (crédito: ED Alves - CB/ DA Press)

Apenas algumas horas antes da votação de relatório que pede o indiciamento de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) por crimes de responsabilidade, os membros da CPI do Crime Organizado — que ocorre no Senado — foi alterado. Três membros foram trocados e ocorreu uma substituição entre suplentes e titular.

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*Matéria em atualização

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Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor da editoria on-line do jornal Correio Braziliense. Formado em Comunicação Social - Jornalismo pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento em geral.

Por Ronayre Nunes
postado em 14/04/2026 17:49
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