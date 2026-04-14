Membros da CPI do Crime Organizado são alterados antes de votação de relatório

Apenas algumas horas antes da votação de relatório que pede o indiciamento de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) por crimes de responsabilidade, os membros da CPI do Crime Organizado — que ocorre no Senado — foi alterado. Três membros foram trocados e ocorreu uma substituição entre suplentes e titular.

*Matéria em atualização

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