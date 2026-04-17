Guimarães destaca legado de Oscar: "Protagonizou momento históricos"

Além de Guimarães, que prestou solidaridade à família e amigos de Oscar, Lula e o presidente em da República em exercício, Geral Alckmin, usaram as redes sociais para entoar o legado do ex-atleta, que tratava um câncer no cérebro desde 2011 - (crédito: Marina Ramos/Câmara dos Deputados)

O ministro José Guimarães, titular da Secretaria de Relações Institucionais do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), destacou o legado de Oscar Schmidt, ídolo do basquete brasileiro, morto nesta sexta-feira (17/4).

Em seu perfil nas redes sociais, o ministro da artiulação política disse que o atleta "marcou gerações" com seu talento no esporte. "Com talento e dedicação, marcou gerações, brilhou em cinco Olimpíadas e protagonizou momentos históricos, como a vitória nos Jogos Pan-Americanos de 1987", escreveu.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Lula e o presidente em da República em exercício, Geral Alckmin (PSB), também usaram as redes sociais para entoar o legado do esportista, que tratava um câncer no cérebro desde 2011.

"Ao longo de décadas, uniu o país em torno das quadras, com arremessos inesquecíveis e liderança indiscutível”, afirmou Lula, que lidera a comitiva brasileira na Europa.

O presidente brasileiro também relembrou feitos históricos da carreira do ex-atleta, como a participação em cinco edições dos Jogos Olímpicos e o recorde de maior pontuador da história da competição.

Entre os momentos mais emblemáticos, o petista destacou a vitória do Brasil sobre os Estados Unidos na final dos Jogos Pan-Americanos de 1987, em Indianápolis, considerada um marco para o basquete nacional. "Minha solidariedade à família, aos amigos e a todos que hoje sentem essa perda", finalizou o presidente.

Assim como Lula, Alckmin usou seu perfil nas redes para ressaltar o legado de Oscar Schmidt. "O esporte brasileiro perde hoje um dos seus maiores atletas. Oscar Schmidt, nosso Mão Santa, não foi só um jogador de basquete, foi uma lenda do basquete mundial", escreveu Alckmin, em seu perfil oficial no X.

Na publicação, ele também destacou o patriotismo de Oscar Schmidt no esporte. "Sempre colocou a defesa do Brasil nas quadras em primeiro lugar. Meus sentimentos à família, amigos e fãs", completou.