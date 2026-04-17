Alckmin ressalta legado de Oscar: "Lenda do basquete mundial"

Na publicação, ele também destacou o patriotismo de Oscar Schmidt no esporte. "Sempre colocou a defesa do Brasil nas quadras em primeiro lugar. Meus sentimentos à família, amigos e fãs", completou - (crédito: Vanilson Oliveira / CB / DA Press)

O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin (PSB), exaltou a carreira de Oscar Schmidt, ídolo do basquete brasileiro, morto aos 68 anos, nesta sexta-feira (17/4), após ter procurado um hospital em Santana de Parnaíba (SP) com queixas de mal-estar. Ex-atleta tratava um câncer no cérebro desde 2011.

"O esporte brasileiro perde hoje um dos seus maiores atletas. Oscar Schmidt, nosso Mão Santa, não foi só um jogador de basquete, foi uma lenda do basquete mundial", escreveu Alckmin, em seu perfil oficial no X.

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Na publicação, ele também destacou o patriotismo de Oscar Schmidt no esporte. "Sempre colocou a defesa do Brasil nas quadras em primeiro lugar. Meus sentimentos à família, amigos e fãs", completou.

Brasil perde um ídolo

Conhecido como Mão Santa, Oscar onstruiu uma trajetória histórica no esporte. Ao longo de mais de 25 anos como profissional, tornou-se o maior pontuador da história do basquete, com mais de 49 mil pontos marcados em competições oficiais.

Pelo Brasil, disputou cinco edições dos Jogos Olímpicos e se tornou o maior cestinha da história da competição, com mais de mil pontos anotados. Entre os momentos mais emblemáticos está a atuação nos Jogos de Seul, quando marcou 55 pontos em uma única partida, estabelecendo um recorde olímpico.

Além de Alckmin, a morte de Oscar foi lamentada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele, que lidera a comitiva brasileira na Europa, destacou a obstinação, o talento e o compromisso com a Seleção Brasileira. “Ao longo de décadas, uniu o país em torno das quadras, com arremessos inesquecíveis e liderança indiscutível”, afirmou, em publicação no X.

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Lula também relembrou feitos históricos da carreira do ex-atleta, como a participação em cinco edições dos Jogos Olímpicos e o recorde de maior pontuador da história da competição. Entre os momentos mais emblemáticos, destacou a vitória do Brasil sobre os Estados Unidos na final dos Jogos Pan-Americanos de 1987, em Indianápolis, considerada um marco para o basquete nacional.