InícioPolítica
AGENDA INTERNACIONAL

Lula reitera defesa pelo fim da escala 6x1 em evento na Espanha

Discurso no Fórum em Defesa da Democracia ocorre dias após envio de projeto que reduz a jornada de trabalho

"No Brasil, nós estamos discutindo o fim da jornada 6x1, porque me parece que os ganhos tecnológicos, a sofisticação da produção, só vale para o rico, para o pobre não vale nada", declarou presidente - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

Em evento em Barcelona, na Espanha, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou os direitos dos trabalhadores e defendeu mais uma vez o fim da escala 6x1. O discurso, feito durante o Fórum em Defesa da Democracia neste sábado (18/4), ocorre dias após o chefe do Executivo formalizar o envio da medida que reduz a jornada de trabalho ao Congresso Nacional.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

“No Brasil, nós estamos discutindo o fim da jornada 6x1, porque me parece que os ganhos tecnológicos, a sofisticação da produção, só vale para o rico, para o pobre não vale nada”, declarou. “Ou seja, ele não ganha porque aumentou a produtividade da empresa”. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Enviado na terça-feira (14/4) em regime de urgência, a expectativa do Palácio do Planalto é que o projeto de lei seja aprovado em 90 dias. 

Agenda internacional 

A participação de Lula na 4.ª Reunião de Alto Nível do Fórum foi marcada por críticas aos países que ele classificou de “senhores da guerra”. “Hoje, as Nações Unidas não representam aquilo para a qual foi criada”, comentou. “Os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança (Estados Unidos, China, Federação Russa, França e Reino Unido) viraram os senhores da guerra”. 

O presidente ainda afirmou que a Organização das Nações Unidas (ONU), responsável pela demarcação de Israel, “não tem força sequer para manter o Estado Palestino”. 

O Fórum em Barcelona faz parte da agenda do mandatário na Espanha, ao lado do presidente do país, Pedro Sánchez, e de outros chefes de Estado. Na sexta-feira (17/4), Lula e Sánchez anunciaram acordo de cooperação sobre terras raras.

Após compromissos no país espanhol, Lula segue para a Alemanha, onde participa da Hannover Messe 2026, maior feira de tecnologia industrial do mundo, que acontece nos dias 19 e 20 de abril.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Gabriella Braz

Repórter

Jornalista pela UnB, piauiense residente no DF, escritora e entusiasta de temas relacionados à educação e meio ambiente. Tem passagens pelo EuEstudante, assessorias e pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Por Gabriella Braz
postado em 18/04/2026 19:31
SIGA
x