Lula reitera defesa pelo fim da escala 6x1 em evento na Espanha

"No Brasil, nós estamos discutindo o fim da jornada 6x1, porque me parece que os ganhos tecnológicos, a sofisticação da produção, só vale para o rico, para o pobre não vale nada", declarou presidente - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

Em evento em Barcelona, na Espanha, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou os direitos dos trabalhadores e defendeu mais uma vez o fim da escala 6x1. O discurso, feito durante o Fórum em Defesa da Democracia neste sábado (18/4), ocorre dias após o chefe do Executivo formalizar o envio da medida que reduz a jornada de trabalho ao Congresso Nacional.

“No Brasil, nós estamos discutindo o fim da jornada 6x1, porque me parece que os ganhos tecnológicos, a sofisticação da produção, só vale para o rico, para o pobre não vale nada”, declarou. “Ou seja, ele não ganha porque aumentou a produtividade da empresa”.

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Enviado na terça-feira (14/4) em regime de urgência, a expectativa do Palácio do Planalto é que o projeto de lei seja aprovado em 90 dias.

Agenda internacional

A participação de Lula na 4.ª Reunião de Alto Nível do Fórum foi marcada por críticas aos países que ele classificou de “senhores da guerra”. “Hoje, as Nações Unidas não representam aquilo para a qual foi criada”, comentou. “Os cinco membros permanentes do Conselho de Segurança (Estados Unidos, China, Federação Russa, França e Reino Unido) viraram os senhores da guerra”.

O presidente ainda afirmou que a Organização das Nações Unidas (ONU), responsável pela demarcação de Israel, “não tem força sequer para manter o Estado Palestino”.

O Fórum em Barcelona faz parte da agenda do mandatário na Espanha, ao lado do presidente do país, Pedro Sánchez, e de outros chefes de Estado. Na sexta-feira (17/4), Lula e Sánchez anunciaram acordo de cooperação sobre terras raras.

Após compromissos no país espanhol, Lula segue para a Alemanha, onde participa da Hannover Messe 2026, maior feira de tecnologia industrial do mundo, que acontece nos dias 19 e 20 de abril.