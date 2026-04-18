Lula e Sánchez assinam acordo sobre Terras Raras

Brasil e Espanha firmaram, ontem, um acordo de cooperação que incluiu o desenvolvimento, mineração, refino, gestão ambiental, uso de tecnologias digitais e a troca de conhecimentos na área de terras raras. Por serem utilizados na fabricação de baterias e eletrônicos, entre outros produtos, os elementos — encontrados em abundância no Brasil — atraem interesse de vários países.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O acordo foi assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez. Questionado por jonalistas sobre o acerto e sobre a pressão dos Estados Unidos para ter acesso às reservas brasileiras, Lula frisou que as terras raras são "questão de segurança nacional", e que, apesar de o Brasil estar disposto a cooperar, não abrirá mão do controle de suas reservas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
"Nós estamos dispostos a fazer acordo com todos os países que fizerem acordo com o Brasil. E o processo de transformação se dará dentro do Brasil. Nós não vamos repetir com as terras raras o que aconteceu com o minério de ferro, com a bauxita, nós não vamos. Nós vamos agora assumir a responsabilidade. Essa é uma questão de segurança nacional para nós", comentou Lula. Os EUA propuseram ao Brasil, no início do ano, um acordo de cooperação sobre o mesmo tema, aos moldes do que já apresentaram a outras nações, como a Austrália. O governo federal, porém, identificou pontos problemáticos sobre o texto, como uma cláusula que pode definir exclusividade na venda dos minerais para os EUA, e questiona as implicações geopolíticas da proposta.
"Nós iremos construir parcerias com quem quiser construir, quem quiser nos ajudar, levar e compartilhar tecnologia conosco, estaremos de braços abertos para receber. Mas ninguém, ninguém, a não ser o Brasil, será dono da nossa riqueza mineral", frisou Lula.
A fala se contrapõe ao posicionamento do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) durante a Conferência de Ação Política Conservadora (Cepac), no Texas, no final de março. Flávio se colocou favorável ao acordo com o governo americano, e disponibilizou o Brasil como uma fonte alternativa de minérios para os EUA. "O Brasil é a solução para os Estados Unidos quebrarem a dependência da China por minerais críticos, especialmente terras raras", discursou o senador, também pré-candidato ao Planalto.
As assinaturas dos acordos ocorreram em Barcelona, em paralelo à 1ª Cúpula Brasil-Espanha, que reuniu autoridades e empresários dos dois países. No evento, Brasil e Espanha assinaram 15 acordos de cooperação. Além da exploração de terras raras, os temas foram ciência e tecnologia, combate à violência contra a mulher e empreendedorismo.
Ao lado de Sánchez, Lula defendeu regras mais duras para as plataformas digitais e para as bets, alertando contra tentativas de interferência estrangeira nas eleições de outubro, e criticou o uso de novas tecnologias, principalmente a inteligência artificial (IA), nos conflitos. Abordou, ainda, temas como a importância da proteção às reservas brasileiras de minerais e a pressão por novas eleições na Venezuela.
"O mundo virtual se tornou um ambiente tóxico que afeta a saúde mental dos nossos jovens. Sem regras, as big techs vão instituir a era do colonialismo digital", declarou Lula. Segundo ele, a cooperação internacional tem grande importância para que os países consigam garantir o controle sobre seus próprios ambientes virtuais. "Para garantir sua soberania digital, Brasil e Espanha estão investindo em capacidades próprias", afirmou, citando parcerias entre centros de pesquisa de ambas as nações para o desenvolvimento de inteligência artificial.
O presidente também defendeu que crimes no ambiente digital sejam tratados com o mesmo rigor do mundo físico. "Tudo aquilo que é crime no mundo real, no mundo digital também deve ser crime. O ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) Digital foi apenas um primeiro passo. Outra regulação vai acontecer no Brasil", declarou.
Em seguida, disparou contra as casas de apostas. O tema está sendo discutido dentro do governo, e preocupa pelo alto nível de endividamento das famílias brasileiras, índice fortemente puxado pelas dívidas por jogos. A expectativa é de que o Executivo apresente medidas para reduzir a publicidade das plataformas e bloquear o acesso para quem aderir ao novo programa de renegociação de dívidas, ainda em desenvolvimento.
Estagiário sob a supervisão de Edla Lula
Saiba Mais
- Cidades DF Morre Maria José Miguel, membro da Federação Brasileira de Psicanálise
- Esportes Brasília Basquete encara Bauru em meio ao luto por Oscar Schmidt
- Esportes "Você está livre para arremessar": Zé Boquinha relembra talento de Oscar
- Cidades DF Vídeo: corpo é encontrado em São Sebastião; polícia investiga
- Webstories Quina, Lotofácil, Dupla Sena, Lotomania e Super Sete: resultados desta sexta
- Esportes Do concreto de Brasília para a eternidade: a trajetória de Oscar Schmidt no Clube Vizinhança
Victor CorreiaRepórter
Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.