Alckmin evita comentar expulsão de delegado brasileiro dos EUA

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão, e o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, participaram da missa em celebração ao aniversário de Brasília - (crédito: Ed Alves/CB)

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, e a governadora do Distrito Federal, Celina Leão, participaram nesta terça-feira (21/4) de missa pelos 66 anos de Brasília, na Catedral Metropolitana. Ao deixar a celebração, Alckmin comentou a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de expulsar o delegado da Polícia Federal (PF) Marcelo Ivo Carvalho.

“Foi uma decisão do governo norte-americano, vamos aguardar”, disse, ao acrescentar que não tem informações sobre a expulsão do delegado brasileiro. A decisão dos Estados Unidos de retirar o delegado Marcelo Ivo Carvalho ocorreu após ele ordenar a prisão do ex-deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), na semana passada, em território americano.

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O tema foi comentado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na manhã desta terça, ao deixar a cidade de Hannover, na Alemanha, onde participou de uma feira de tecnologia industrial. Segundo Lula, o governo dos EUA pode ter cometido abuso. Diante disso, na avaliação do petista, o Brasil deve agir com "reciprocidade".

“Eu não sei o que aconteceu, fui informado hoje de manhã. Acho que, se houve um abuso americano em relação ao nosso policial, nós vamos agir com reciprocidade em relação aos deles no Brasil. Não tem conversa. Ou seja, queremos que as coisas aconteçam da forma mais correta possível, mas não podemos aceitar essa ingerência e esse abuso de autoridade que algumas personalidades americanas querem exercer em relação ao Brasil”, afirmou.

"Nenhum estrangeiro pode manipular nosso sistema de imigração para contornar pedidos formais de extradição e estender perseguições políticas ao território dos Estados Unidos. Hoje, solicitamos que o funcionário brasileiro em questão deixe nosso país por tentar fazer isso", acrescentou.