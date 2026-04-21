Danilo Gentili desafia Flávio Bolsonaro: "Diga três coisas boas que já fez"

O apresentador e humorista Danilo Gentili publicou uma provocação ao senador (PL-RJ) e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro, no X, antigo Twitter, nesta segunda-feira (20/4). Mencionando o parlamentar no post, Gentili o desafiou: "Cite aí 3 coisas boas que você já fez nesses anos todos sendo sustentado pela gente".
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A provocação foi além. No mesmo post, o apresentador do The Noite com Danilo Gentili escreveu: “Não vale dizer que comprou mansão com dinheiro vivo, fale algo que fez pela sociedade”. O humorista fez referência à compra que o senador fez de uma mansão próxima ao Lago Paranoá, em Brasília, por R$ 5,97 milhões, em 2021.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A publicação do humorista foi feita às 18h10 desta segunda. Até as 19h30, o senador não havia respondido ao post.
No perfil de Gentili no X, há republicações de outras críticas ao filho 01 de Jair Bolsonaro.
Saiba Mais
- Política Desembargadora do Pará critica restrição a penduricalhos: "regime de escravidão"
- Política Ministro do STF falta à cerimônia da Medalha da Inconfidência em Ouro Preto
- Política Zema compara Lula e STF à Coroa portuguesa em vídeo de Tiradentes
- Política Lula defende comunidade brasileira em Portugal: 'povo trabalhador'
- Política Lula agradece 'bica' oferecida por premiê de Portugal, Luís Montenegro
- Política Deputado pede convocação de diretor da PF após expulsão de agente nos EUA