Danilo Gentili desafia Flávio Bolsonaro: "Diga três coisas boas que já fez"

Gentili: "Não vale dizer que comprou mansão com dinheiro vivo, fale algo que fez pela sociedade" - (crédito: Reprodução/ SBT)

O apresentador e humorista Danilo Gentili publicou uma provocação ao senador (PL-RJ) e pré-candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro, no X, antigo Twitter, nesta segunda-feira (20/4). Mencionando o parlamentar no post, Gentili o desafiou: "Cite aí 3 coisas boas que você já fez nesses anos todos sendo sustentado pela gente".

A provocação foi além. No mesmo post, o apresentador do The Noite com Danilo Gentili escreveu: “Não vale dizer que comprou mansão com dinheiro vivo, fale algo que fez pela sociedade”. O humorista fez referência à compra que o senador fez de uma mansão próxima ao Lago Paranoá, em Brasília, por R$ 5,97 milhões, em 2021.

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A publicação do humorista foi feita às 18h10 desta segunda. Até as 19h30, o senador não havia respondido ao post Reprodução X

A publicação do humorista foi feita às 18h10 desta segunda. Até as 19h30, o senador não havia respondido ao post.

No perfil de Gentili no X, há republicações de outras críticas ao filho 01 de Jair Bolsonaro.