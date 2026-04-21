Ministro do STF falta à cerimônia da Medalha da Inconfidência em Ouro Preto

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, não compareceu à cerimônia em comemoração ao Dia de Tiradentes em Ouro Preto (MG), nesta terça-feira (21/4), que contou com a presença do ex-governador Romeu Zema (Novo). Ele era um dos homenageados com a medalha da Inconfidência.
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Zema, que deixou o governo do estado em 22 de março para disputar a Presidência da República, tem tido embates frequentes com a Corte Suprema.]
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No mais recente, ele defendeu abertamente, na semana passada, a prisão de ministros da Corte. Disse, ainda, que o STF atravessa um processo de deterioração e que a Corte "cheira mal".
Além disso, nesta semana, o ministro Gilmar Mendes encaminhou ao ministro Alexandre de Moraes uma notícia-crime contra Zema, pedindo a inclusão do ex-governador mineiro no inquérito das fake news. Moraes, que é relator do inquérito, enviou a manifestação à Procuradoria-Geral da República (PGR), que ainda não se pronunciou sobre o caso.
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O pedido do ministro ocorreu após a divulgação, no mês passado, de um vídeo nas redes sociais de Zema. Na gravação, um boneco de fantoche que imita Gilmar Mendes dialoga com outro que representa Dias Toffoli.
No conteúdo, o personagem atribuído a Dias Toffoli pede a suspensão da quebra de seus sigilos, determinada pela CPI do Crime Organizado, e o personagem que simula Gilmar Mendes atende ao pedido. Em seguida, o boneco pede em troca uma "cortesia" em um resort. A fala em questão se refere ao resort Tayayá, que era de Dias Toffoli e foi comprado por um fundo ligado a Daniel Vorcaro.
O ex-governador questionou a iniciativa de judicialização do caso. “Os ministros não gostaram da nossa série Os intocáveis. Beleza. Mas me processar por isso?”, questionou. “Se um teatro de fantoches é visto como ameaça por Gilmar e Moraes, é sinal de que a carapuça serviu”, escreveu.