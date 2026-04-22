Itamaraty comunica que Brasil adotará reciprocidade contra EUA

O Ministério das Relações Exteriores comunicou, nesta quarta-feira (22/4), que o governo brasileiro adotará princípio da reciprocidade com os Estados Unidos quanto ao caso do policial federal Marcelo Ivo de Carvalho, retirado pelos EUA de sua função no Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) do governo norte-americano.

Segundo o Itamaraty, a decisão sobre adotar a reciprocidade com os Estados Unidos foi comunicada verbalmente a uma representante da Embaixada dos EUA no Brasil.

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"Os termos da aplicação da reciprocidade foram também transmitidos verbalmente à representante da embaixada, e envolvem a interrupção imediata do exercício de funções oficiais de representante norte-americano de área homóloga em território brasileiro", diz o Itamaraty, em nota.

A manifestação da diplomacia brasileira também criticou a maneira como o policial federal Marcelo Ivo de Carvalho foi retirado do cargo. "A medida tampouco observa a boa prática diplomática de diálogo entre nações amigas, como o Brasil e os Estados Unidos, ao longo de mais de 200 anos de relação", afirmou.

Diretor da PF fala em reciprocidade

Antes de o Itamaraty publicar a nota que formaliza a reciprocidade em relação aos Estados Unidos, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, confirmar a retirada das credenciais diplomáticas de um agente de imigração dos Estados Unidos que atuava na sede da corporação, em Brasília.

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Andrei enfatizou que a decisão foi tomada “com pesar” e que a intenção não é expulsar o agente do Brasil, mas replicar a medida aplicada ao delegado brasileiro em Miami, nomeado em março de 2023 para uma missão de dois anos junto ao ICE.

O diretor-geral da PF negou que Carvalho tenha sido “expulso”, afirmando que o delegado retornou ao Brasil por sua determinação para esclarecer o episódio.

Motivo político A decisão dos EUA contra o PF brasileiro ocorreu dias após o ICE prender prender o ex-deputado federal Alexandre Ramagem, político condenado a mais de 16 anos de prisão por tentativa de Golpe de Estado. Leia também: PT propõe Selic abaixo de 10% e fim de "bets" em diretrizes para 2026 Após o ICE prendê-lo, o Escritório para Assuntos do Hemisfério Ocidental considerou que Carvalho atuou no ICE para "contornar pedidos oficial de extradição" para promover "perseguições" políticas.

Confira a nota do Itamaraty na íntegra:



O agente brasileiro atuava com base em memorando de entendimento firmado entre os dois governos sobre a facilitação do intercâmbio de oficiais de ligação na área de segurança.

A representante da embaixada norte-americana foi informada, também verbalmente, que o governo brasileiro aplicará o princípio da reciprocidade diante da decisão sumária contra o agente da Polícia Federal, que não foi precedida de qualquer pedido de esclarecimento ou tentativa de diálogo sobre o caso, como prevê o parágrafo 7.3 do memorando de entendimento bilateral que regula essa modalidade de cooperação policial.

A medida tampouco observa a boa prática diplomática de diálogo entre nações amigas, como o Brasil e os Estados Unidos, ao longo de mais de 200 anos de relação. Os termos da aplicação da reciprocidade foram também transmitidos verbalmente à representante da embaixada, e envolvem a interrupção imediata do exercício de funções oficiais de representante norte-americano de área homóloga em território brasileiro. Saiba Mais Política Novo advogado de ex-presidente do BRB foi ministro de Dilma; veja perfil

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