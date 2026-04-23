Gilmar Mendes defende inquérito das fakes news: "Não há risco de abuso"

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), defendeu a continuidade do inquérito das Fake news, instalado em 2019. Em entrevista exclusiva ao CB.Poder, às jornalistas Denise Rothenburg e Ana Maria Campos, o decano do STF disse que acha "difícil" o inquérito encerrar antes das eleições e pontuou sobre os ataques sofridos pelos ministros da Corte. "O tribunal precisa ter instrumentos efetivos de defesa, e isso é bem controlado, o procurador-geral pede medidas, o relator examina, a Polícia Federal investiga, não há nenhum risco de abuso", afirmou Gilmar Mendes. Assista a entrevista completa:

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O ministro também disse que a atuação de familiares de magistrados em processos nos tribunais superiores exige controle. “Nada contra os filhos de ministros advogarem, deixa que o façam da maneira devida. É importante que não se faça tráfico de influência e que não se abuse de poder”, citou Gilmar.