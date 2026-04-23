Flávio Bolsonaro diz que Zema é alvo de "ativismo judicial" e critica STF

Flávio afirmou que o ex-governador mineiro estaria sendo injustamente atingido por decisões judiciais - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL), manifestou apoio ao ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) e criticou o que classificou como “ativismo judicial” do Supremo Tribunal Federal (STF). A declaração foi feita durante a abertura da Norte Show, feira do agronegócio realizada em Sinop (MT), na quarta-feira (23/4).

Zema passou a ser alvo de um pedido de investigação após o ministro Gilmar Mendes apresentar uma notícia-crime no âmbito do Inquérito das Fake News. A solicitação foi encaminhada ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso na Corte.



Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Durante coletiva de imprensa, Flávio afirmou que o ex-governador mineiro estaria sendo injustamente atingido por decisões judiciais. “Minha solidariedade ao Romeu Zema, que é mais uma vítima dessa militância que existe no Judiciário, esse ativismo judicial, que é muito lamentável”, declarou.

O pedido de Gilmar Mendes foi motivado por um vídeo publicado por Zema nas redes sociais. Na produção, os ministros do STF são retratados como fantoches, com simulações de diálogos entre eles. No documento enviado ao Supremo, o magistrado argumenta que o conteúdo atinge a honra e a imagem da Corte, além de sua reputação pessoal.

Leia também: Gilmar critica Zema e pede apuração no inquérito das fake news

A agenda de Flávio em Mato Grosso contou com a presença dos senadores Wellington Fagundes (PL-MT) e do deputado federal José Medeiros (PL-MT). O parlamentar reforçou o apoio aos aliados locais, indicando Fagundes como pré-candidato ao governo estadual e Medeiros como nome ao Senado.

No evento, o senador também apresentou propostas voltadas ao agronegócio, como a promessa de destravar o projeto da Ferrogrão, ferrovia planejada para ligar Sinop (MT) ao porto de Miritituba (PA). Segundo ele, entraves ambientais e insegurança jurídica têm impedido o avanço da obra, considerada estratégica para o escoamento da produção agrícola.