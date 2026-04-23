Gilmar Mendes cobra controle sobre atuação de familiares de magistrados

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou nesta quinta-feria (23/4) que a atuação de familiares de magistrados em processos nos tribunais superiores exige atenção e fiscalização. Em entrevista exclusiva ao CB.Poder, o decano classificou como “extremamente negativo” o volume de notícias envolvendo advogados com vínculos familiares com ministros.
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Segundo ele, embora não haja impedimento para que filhos de ministros exerçam a advocacia, é necessário garantir que a atuação ocorra dentro dos limites legais. “Nada contra os filhos de ministros advogarem, deixa que o façam da maneira devida. É importante que não se faça tráfico de influência e que não se abuse de poder”, afirmou às jornalistas Denise Rothenburg e Ana Maria Campos.
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Durante a entrevista, Gilmar Mendes mencionou a existência de casos envolvendo contratos de grande porte, como acordos relacionados a royalties de petróleo, nos quais aparecem nomes de familiares de ministros. Segundo ele, o tema já está sendo levado ao plenário do Supremo para discussão e eventual regulamentação.
*Estagiário sob a supervisão de Rafaela Gonçalves
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