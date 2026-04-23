Gilmar Mendes cobra controle sobre atuação de familiares de magistrados

Decano classificou como "extremamente negativo" o volume de notícias envolvendo advogados com vínculos familiares com ministros - (crédito: Ed Alves/CB)

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), afirmou nesta quinta-feria (23/4) que a atuação de familiares de magistrados em processos nos tribunais superiores exige atenção e fiscalização. Em entrevista exclusiva ao CB.Poder, o decano classificou como “extremamente negativo” o volume de notícias envolvendo advogados com vínculos familiares com ministros.



Segundo ele, embora não haja impedimento para que filhos de ministros exerçam a advocacia, é necessário garantir que a atuação ocorra dentro dos limites legais. “Nada contra os filhos de ministros advogarem, deixa que o façam da maneira devida. É importante que não se faça tráfico de influência e que não se abuse de poder”, afirmou às jornalistas Denise Rothenburg e Ana Maria Campos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Durante a entrevista, Gilmar Mendes mencionou a existência de casos envolvendo contratos de grande porte, como acordos relacionados a royalties de petróleo, nos quais aparecem nomes de familiares de ministros. Segundo ele, o tema já está sendo levado ao plenário do Supremo para discussão e eventual regulamentação.



*Estagiário sob a supervisão de Rafaela Gonçalves

Saiba Mais Política Flávio Bolsonaro diz que Zema é alvo de "ativismo judicial" e critica STF

Flávio Bolsonaro diz que Zema é alvo de "ativismo judicial" e critica STF Política Câmara acelera proposta de combate ao vício em apostas on-line

Câmara acelera proposta de combate ao vício em apostas on-line Política Gilmar Mendes defende inquérito das fakes news: "Não há risco de abuso"

Gilmar Mendes defende inquérito das fakes news: "Não há risco de abuso" Política Gilmar Mendes: "Master mora na Faria Lima, não na Praça dos Três Poderes"

Gilmar Mendes: "Master mora na Faria Lima, não na Praça dos Três Poderes" Política Moraes abre prazo para alegações finais em ação contra Eduardo Bolsonaro

Moraes abre prazo para alegações finais em ação contra Eduardo Bolsonaro Política Moraes aciona PGR sobre pedido de cirurgia no ombro de Jair Bolsonaro



