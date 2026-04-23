Gilmar Mendes sobre CPI do Crime Organizado: "Abuso de poder na veia"

Mendes argumentou que a CPI, criada para investigar organizações criminosas, deixou de abordar o tema central ao propor indiciamentos de autoridades sem relação direta com o objeto inicial - (crédito: Ed Alves/CB)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, reiterou nesta quinta-feira (23/4) as críticas que vem fazendo sobre a atuação de senadores no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado, especialmente em relação ao relatório apresentado pelo senador Alessandro Vieira (MDB), relator da CPI.

Durante a entrevista no programa CB.Poder, às jornalistas Ana Maria Campos e Denise Rothenburg, Gilmar Mendes comentou a decisão de representar à Procuradoria-Geral da República contra o parlamentar, após o relatório da CPI sugerir o indiciamento de ministros do STF, incluindo Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, além do procurador-geral da República, Paulo Gonet.

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Segundo o ministro, a medida não configura acirramento entre os Poderes, mas uma resposta institucional ao que classificou como “desvio de finalidade”. Mendes argumentou que a CPI, criada para investigar organizações criminosas, deixou de abordar o tema central ao propor indiciamentos de autoridades sem relação direta com o objeto inicial.

“O relator de uma CPI que cuidava do crime organizado […] decide indiciar e retira tudo o que havia sobre o crime organizado”, afirmou. O ministro destacou que o colegiado surgiu no contexto da crise de segurança pública no Rio de Janeiro, com o objetivo de apurar a atuação de facções criminosas, mas acabou, segundo ele, desviando-se dessa finalidade.

Gilmar Mendes também mencionou episódios envolvendo a condução de informações sigilosas no âmbito da comissão. Ele criticou a exposição pública de conteúdos que deveriam permanecer restritos, citando vazamentos e situações que classificou como inadequadas para o ambiente institucional.

“Isso é ruim, isso é abuso de poder na veia e isso precisa ser punido”, declarou o ministro, ao se referir à divulgação de dados sensíveis e ao comportamento de parlamentares durante as investigações.

O ministro acrescentou que o próprio Congresso Nacional já discute a revisão de procedimentos relacionados à quebra de sigilo, especialmente no que diz respeito a dados bancários e comunicações pessoais, em resposta a questionamentos sobre excessos cometidos no âmbito da CPI.