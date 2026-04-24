Caiado reage a Lula e diz que presidente "entrega o Brasil"

O pré-candidato à Presidência Ronaldo Caiado (PSD) reagiu às críticas feitas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre um acordo firmado entre o governo de Goiás e os Estados Unidos no setor de minerais críticos. Em agenda em Minas Gerais, Caiado afirmou que é o petista quem “vende o Brasil”.
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“Quem está vendendo é ele. É ele que está entregando tudo, não desenvolve tecnologia no Brasil, e seguimos exportando como na época da colônia”, disse o ex-governador, ao comentar o tema em conversa com jornalistas na quinta-feira (23/4).
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Caiado também defendeu o memorando firmado durante sua gestão em Goiás, destacando que a iniciativa busca agregar valor à produção mineral. Segundo ele, o objetivo é permitir que o estado desenvolva tecnologia para separar e processar minerais raros, em vez de exportar apenas matéria-prima.
“Se eu tiver uma tonelada de terras raras, o valor é baixo. Mas, se puder comercializar pequenas quantidades de elementos como térbio ou disprósio, agrego valor, trago tecnologia, aumento a renda e desenvolvo o estado”, afirmou.
O acordo citado pelo pré-candidato é um memorando de entendimento assinado entre o governo goiano e o Departamento de Estado dos Estados Unidos para cooperação no setor de minerais críticos. O documento prevê que todas as ações respeitem a legislação brasileira e não estabelece obrigações legais ou financeiras entre as partes.
A iniciativa, no entanto, gerou reação no governo federal. Integrantes da gestão Lula demonstraram preocupação com possíveis impactos na soberania nacional e na coordenação da política mineral. Em entrevista recente, o presidente criticou a medida e afirmou que acordos desse tipo não podem ser feitos por governos estaduais em áreas de competência da União.
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