Líder da oposição faz apelo a senadores contra indicação de Messias ao STF

Cabo Gilberto (PL-PB) faz apelo a senadores contra indicação de Jorge Messias ao STF. - (crédito: Foto: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados)

O líder da oposição na Câmara dos Deputados, Cabo Gilberto Silva, fez neste domingo (26/4) um apelo público aos senadores para que rejeitem a indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o parlamentar elevou o tom contra a Suprema Corte, classificou o momento do Judiciário como “terrível” e convocou a população a pressionar os 81 integrantes do Senado antes da sabatina do indicado, marcada para a próxima quarta-feira (29/4), na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Na gravação, Cabo Gilberto afirmou que a aprovação de Messias representaria, em sua avaliação, a continuidade de um modelo de atuação do STF que, segundo ele, tem contribuído para o desgaste institucional do país. “O que resta da nossa democracia está nas mãos dos senhores senadores”, declarou o deputado, ao sustentar que a Casa tem a “oportunidade de salvar o que resta do Estado de Direito” ao barrar a indicação.

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Em um dos trechos mais contundentes do vídeo, o líder oposicionista atacou diretamente a Corte. “A Suprema Corte hoje é a maior vergonha que o Brasil tem. Ataca a tudo e a todos, não tem respeito, não tem limites e está fora da realidade do nosso país”, afirmou. Sem citar nominalmente ministros, ele acusou integrantes do tribunal de adotarem medidas “ilegais, inconstitucionais e arbitrárias”, reforçando críticas recorrentes da oposição ao Judiciário.

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Cabo Gilberto também buscou ampliar a mobilização para além do campo político. No vídeo, pediu que apoiadores compartilhem a mensagem e façam pressão direta sobre os senadores, independentemente de alinhamento partidário. “É fundamental que cada brasileiro cobre como nunca. Esse é o momento de dizer não a Messias, dizer não à ditadura do Supremo Tribunal Federal e dizer sim ao Brasil e ao povo brasileiro”, disse.

A indicação de Jorge Messias ao STF entra em sua fase decisiva na próxima quarta-feira (29/4), quando o atual advogado-geral da União será sabatinado pela CCJ do Senado. Caso tenha o nome aprovado no colegiado, a indicação seguirá para votação no plenário da Casa, onde precisará do apoio da maioria absoluta dos senadores — ao menos 41 votos favoráveis — para ser confirmado no cargo.