Cleitinho lidera 1º turno e venceria todos no 2º turno em MG

Cleitinho Azevedo (Republicanos) e Alexandre Kalil (PDT) são nomes considerados ao governo de Minas - (crédito: Saulo Cruz/Agência Senado e Jair Amaral/EM/D.A. Press)

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta terça-feira (28/4) mostra o senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) na liderança da corrida pelo governo de Minas Gerais em todos os cenários de primeiro turno testados para as eleições de 2026. O levantamento também indica que o parlamentar venceria todos os adversários em simulações de segundo turno.

No principal cenário de primeiro turno, Cleitinho registra 30% das intenções de voto, seguido pelo ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT), com 14%, e pelo senador Rodrigo Pacheco (PSB), que soma 8%.

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O governador Mateus Simões (PSD) e o influenciador Ben Mendes (Missão) aparecem com 4% cada, seguidos por Maria da Consolação (Psol), com 3%. Flávio Roscoe (PL) e Gabriel Azevedo (MDB) têm 2% cada. Brancos, nulos e eleitores que não pretendem votar somam 20%, enquanto 13% se declaram indecisos.

Cenário 1 (principal):

Cleitinho Azevedo (Republicanos): 30%

Alexandre Kalil (PDT): 14%

Rodrigo Pacheco (PSB): 8%

Ben Mendes (Missão): 4%

Mateus Simões (PSD): 4%

Maria da Consolação Rocha (Psol): 3%

Flávio Roscoe (PL): 2%

Gabriel Azevedo (MDB): 2%

Rafael Duda (PSTU): 0%

Túlio Lopes (PCB): 0%

Indecisos: 13%

Branco/Nulo/Não vai votar: 20%

Nos cenários alternativos, o senador amplia a vantagem. Sem Kalil, Cleitinho chega a 35%, enquanto Pacheco sobe para 11% e Mateus Simões marca 5%. Na ausência de Pacheco, Cleitinho atinge 37%, com Kalil em segundo, com 16%.

Já em um cenário sem Cleitinho, Kalil assume a dianteira com 18%, seguido por Pacheco, com 12%, em um quadro que registra aumento expressivo de votos brancos e nulos, que chegam a 32%.

Outros cenários

Cenário 2 (sem Kalil)

Cleitinho Azevedo (Republicanos): 35%

Rodrigo Pacheco (PSB): 11%

Mateus Simões (PSD): 5%

Ben Mendes (Missão): 4%

Maria da Consolação (Psol): 4%

Gabriel Azevedo (MDB): 3%

Rafael Duda (PSTU): 0%

Túlio Lopes (PCB): 0%

Indecisos: 14%

Branco/Nulo/Não vai votar: 24%

Cenário 3 (sem Rodrigo Pacheco)

Cleitinho Azevedo (Republicanos): 37%

Alexandre Kalil (PDT): 16%

Maria da Consolação (Psol): 4%

Ben Mendes (Missão): 3%

Gabriel Azevedo (MDB): 3%

Mateus Simões (PSD): 3%

Rafael Duda (PSTU): 0%

Túlio Lopes (PCB): 0%

Indecisos: 14%

Branco/Nulo/Não vai votar: 20%

Cenário 4 (sem Cleitinho)

Alexandre Kalil (PDT): 18%

Rodrigo Pacheco (PSB): 12%

Ben Mendes (Missão): 6%

Mateus Simões (PSD): 5%

Gabriel Azevedo (MDB): 4%

Maria da Consolação (Psol): 4%

Rafael Duda (PSTU): 0%

Túlio Lopes (PCB): 0%

Indecisos: 19%

Branco/Nulo/Não vai votar: 32%

Segundo turno

As simulações de segundo turno reforçam a vantagem do senador. Em um eventual confronto com Kalil, Cleitinho venceria por 48% a 26%, segundo a pesquisa. Contra Pacheco, a diferença é de 43% a 23%. Em disputa com Mateus Simões, o placar seria de 46% a 13%. Em um embate com Flávio Roscoe, Cleitinho aparece com 45%, contra 13% do adversário.

Sem a presença do líder das pesquisas, o levantamento também testou confrontos entre outros nomes. Em uma disputa entre Pacheco e Mateus Simões, o senador soma 30%, contra 17% do governador. Já em um cenário entre Simões e Kalil, o governador aparece com 28%, frente a 18% do ex-prefeito.

Cenários de 2º Turno

Cenário 1

Cleitinho Azevedo: 48%

Alexandre Kalil: 26%

Indecisos: 8% | Branco/Nulo/Não vai votar: 18%

Cenário 2

Cleitinho Azevedo: 43%

Rodrigo Pacheco: 23%

Indecisos: 10% | Branco/Nulo/Não vai votar: 24%

Cenário 3

Cleitinho Azevedo: 46%

Mateus Simões: 13%

Indecisos: 11% | Branco/Nulo/Não vai votar: 30%

Cenário 4

Cleitinho Azevedo: 45%

Flávio Roscoe: 13%

Indecisos: 11% | Branco/Nulo/Não vai votar: 31%

Cenário 5

Rodrigo Pacheco: 30%

Mateus Simões: 17%

Indecisos: 14% | Branco/Nulo/Não vai votar: 39%

Cenário 6

Mateus Simões: 28%

Alexandre Kalil: 18%

Indecisos: 17% | Branco/Nulo/Não vai votar: 37%

A pesquisa ouviu 1.482 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 22 e 26 de abril de 2026. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG-08646/2026.

