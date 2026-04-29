"Decidir com firmeza sem perder a humanidade", diz Messias

O advogado-geral da União, Jorge Messias, encerrou seu discurso na sabatina da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, nesta quarta-feira (29/4), visivelmente emocionado. Após um pronunciamento em que revisitou sua trajetória pessoal e profissional, o indicado ao Supremo Tribunal Federal (STF) foi às lágrimas e recebeu cerca de um minuto de aplausos dos presentes.



A fala final marcou o ponto alto de uma sessão que reuniu parlamentares, ministros e autoridades. Ao concluir sua exposição, Messias reforçou compromissos com a imparcialidade e a defesa da democracia, destacando o papel que pretende exercer na Corte.



“Pela imparcialidade, pela isenção e pela equidistância, o meu compromisso é exercer uma divisão séria, discreta e operacional em favor do Brasil. E no Supremo eu possa ser um instrumento de justiça sem perder a misericórdia, que eu possa decidir com firmeza, sem jamais perder a humanidade”, afirmou.

O indicado também ressaltou a importância de equilibrar o rigor da lei com sensibilidade social. “Sustentar o rigor da lei, sem jamais me afastar do coração das pessoas”, disse, ao se dirigir aos senadores presentes.



Durante o discurso, Messias fez referência à democracia e à liberdade como pilares de sua atuação. “Trabalharei sim pela democracia e defenderei a liberdade, porque sem justiça não há liberdade”, declarou.



A fala foi encerrada com agradecimentos emocionados. “Muito obrigado a todos, aos ministros, senadores, por me terem feito chegar até aqui, com dignidade, com integridade, com um coração leve. Deus nos abençoe grandemente”, concluiu.



A reação imediata no plenário foi de aplausos prolongados, em um gesto que evidenciou o impacto da fala entre os presentes. A sabatina é etapa decisiva no processo de indicação ao STF, antecedendo a votação no plenário do Senado, onde o candidato precisa de ao menos 41 votos favoráveis para ser aprovado.



A expectativa do governo é de que a votação ocorra ainda nesta quarta-feira, após a análise da CCJ.

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