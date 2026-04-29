"Acima de 41 votos", diz Wellington Dias sobre sabatina de Messias

O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, afirmou nesta quarta-feira (29/4) que o governo trabalha com a expectativa de aprovação do advogado-geral da União, Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal (STF) com margem superior ao mínimo exigido pelo Senado. “Na minha parte, acima de 41 votos, é muito importante”, declarou.



Indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Messias será sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado nesta manhã. A reunião do colegiado começou às 9h e representa a última etapa antes da votação em plenário, onde o indicado precisa do apoio de pelo menos 41 dos 81 senadores.



Para reforçar a articulação política, Wellington Dias se desincompatibilizou do ministério nesta semana e reassumiu temporariamente seu mandato no Senado. Ele ocupa a vaga da suplente Jussara Lima (PSD-PI) com o objetivo de participar diretamente da sabatina e da votação.

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Em conversa com a imprensa no Senado, o ministro destacou que o governo intensificou o diálogo com parlamentares nos últimos dias. Segundo ele, o próprio Jorge Messias tem participado ativamente das conversas, além de contar com o apoio de interlocutores que conhecem sua trajetória.



“Primeiro, muito trabalho, a gente prossegue fazendo diálogo com os senadores. Ele diretamente, o ministro Jorge Messias, mas também através de várias outras pessoas que conhecem, que sabem a importância dessa aprovação”, afirmou.



Dias ressaltou que a expectativa é de uma sabatina ampla, com questionamentos livres por parte dos parlamentares, mas avaliou que o histórico do indicado deve pesar a favor. “É uma pessoa já bastante conhecida, tem uma experiência na vida pública e a expectativa é que, pós a sabatina, não só se tenha votação na CCJ, mas já há convocação para o plenário”, disse.



A estratégia do governo, segundo o ministro, é garantir não apenas o número mínimo de votos, mas ampliar a margem de apoio. “Claro que quanto mais pessoas aprovando o nome do ministro Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal, melhor”, pontuou. Dias ressaltou que a expectativa é de uma sabatina ampla, com questionamentos livres por parte dos parlamentares, mas avaliou que o histórico do indicado deve pesar a favor. “É uma pessoa já bastante conhecida, tem uma experiência na vida pública e a expectativa é que, pós a sabatina, não só se tenha votação na CCJ, mas já há convocação para o plenário”, disse.A estratégia do governo, segundo o ministro, é garantir não apenas o número mínimo de votos, mas ampliar a margem de apoio. “Claro que quanto mais pessoas aprovando o nome do ministro Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal, melhor”, pontuou.

Ele também destacou o perfil conciliador de Messias, que mantém bom trânsito entre diferentes correntes políticas no Senado. “Ele é uma pessoa muito bem relacionada na Casa”, afirmou.



Apesar de indicar um cenário favorável, Wellington Dias reconheceu que o trabalho de convencimento ainda não está completamente encerrado. “Boa parte do trabalho foi feito até o dia de ontem. De gabinete em gabinete, lideranças, conversando com membros da Comissão de Constituição e Justiça. Agora, eu digo, é mais uma ou outra situação em que alguém tenha alguma dúvida”, explicou.



Segundo o ministro, a orientação do governo é manter o diálogo até o último momento. “O objetivo é esse, é conquistar aqui a confiança”, concluiu.



A votação no plenário pode ocorrer ainda nesta quarta-feira, caso a CCJ conclua a sabatina e aprove o nome de Messias sem atrasos.

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