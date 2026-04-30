Em defesa da liberdade de crença, Dino suspende leilão de igreja no PR

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), deferiu, nesta quinta-feira (30/4), medida cautelar para suspender os efeitos da penhora e da arrematação de um imóvel utilizado como templo pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Cornélio Procópio, no Paraná. O voto foi submetido ao referendo da Primeira Turma do STF.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A decisão se baseia no entendimento de que a constrição de locais de culto exige um “dever reforçado de cautela, proporcionalidade e fundamentação” por parte do Judiciário, uma vez que a medida transcende a esfera patrimonial e atinge a liberdade de crença e o livre exercício dos cultos, garantidos pela Constituição Federal.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A controvérsia central reside na aplicação do Tema 100 da Repercussão Geral do STF. Na origem, o Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) havia rejeitado uma ação da igreja sob o argumento de que o artigo 59 da Lei 9.099/1995 proíbe ação rescisória nos Juizados Especiais.
- Leia também: Como punir a corrupção na Justiça?
Contudo, Dino destacou que o Supremo fixou a tese de que é possível desconstituir decisões nos Juizados Especiais quando o título judicial se amparar na interpretação contrária à Suprema Corte, independentemente do trânsito em julgado. Ele ressaltou que a decisão reclamada ignorou essa possibilidade excepcional ao não examinar se a penhora do templo feria preceitos constitucionais.
Embora não exista uma regra de impenhorabilidade absoluta para templos, o relator enfatizou que a penhora de prédio religioso não pode ser a primeira providência executiva. O ministro também afirma que deve-se observar o Código de Processo Civil, que determina que a execução ocorra pelo meio menos gravoso para o devedor e que o juiz deve verificar se há alternativas eficazes antes de autorizar a alienação de um espaço de fé.
O magistrado identificou o periculum in mora (perigo na demora), pois a continuidade da alienação poderia comprometer de forma irreversível as atividades religiosas no local. Com a liminar deferida, os efeitos da penhora e os atos decorrentes estão suspensos até o julgamento final da reclamação.
Saiba Mais
- Política Congresso derruba veto de Lula ao PL da Dosimetria
- Política Relator da dosimetria chama veto de Lula de "erro político grave"
- Política Governo acusa ‘acordão’ contra Messias e cobra CPMI do Master
- Política Entidades de defesa animal celebram proibição do foie gras por maus-tratos
- Política ‘Acertou em cheio’, diz deputado do PT a Alcolumbre sobre derrota de Messias
- Política Dosimetria: Congresso exclui dispositivos sobre feminicídio e facções