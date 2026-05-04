Governo reduz margem para consignados de aposentados e servidores

A medida foi anunciada no âmbito do Novo Desenrola, nesta segunda-feira (4/5) - (crédito: Wagner Lopes/CC)

O governo federal decidiu reduzir de 45% para 40% a margem consignável da renda para empréstimos consignados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e para servidores públicos. A medida foi anunciada no âmbito do Novo Desenrola, nesta segunda-feira (4/5).



A margem será reduzida ainda gradualmente em dois pontos percentuais ao ano, até chegar a 30%. O governo também aumentará o prazo dessas duas categorias de empréstimo consignado.

“Haverá uma redução do percentual de consignação, de 45% para 40%, para não dar um corte muito grande nesse momento. Depois, progressivamente, de 2% ao ano até chegar a 30%, que consideramos o ideal”, disse a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, em coletiva de imprensa para anunciar o Novo Desenrola.



Na visão do governo, a alta margem para o consignado é um dos fatores que contribuem para o endividamento recorde das famílias brasileiras.

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No caso do Consignado do INSS, além da redução da margem, acabam os 10% de margem exclusiva para cartão consignado e de benefícios (5% e 5%). O prazo da operação também será aumentado de 96 para 108 meses, e haverá um prazo de carência de até 90 dias.



No Consignado do Servidor, da mesma forma, acabam os 10% de margem exclusiva para cartão consignado, e o prazo máximo da operação subirá de 96 para 120 meses. Haverá ainda autorização para carência de 120 dias.