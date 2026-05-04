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Desenrola 2.0

Governo reduz margem para consignados de aposentados e servidores

Medida faz parte do Novo Desenrola, e visa reduzir o endividamento das famílias. Programa de renegociação foi anunciado nesta segunda (4/5)

A medida foi anunciada no âmbito do Novo Desenrola, nesta segunda-feira (4/5) - (crédito: Wagner Lopes/CC)
A medida foi anunciada no âmbito do Novo Desenrola, nesta segunda-feira (4/5) - (crédito: Wagner Lopes/CC)

O governo federal decidiu reduzir de 45% para 40% a margem consignável da renda para empréstimos consignados pelo Instituto Nacional do Seguro Social  (INSS) e para servidores públicos. A medida foi anunciada no âmbito do Novo Desenrola, nesta segunda-feira (4/5).

A margem será reduzida ainda gradualmente em dois pontos percentuais ao ano, até chegar a 30%. O governo também aumentará o prazo dessas duas categorias de empréstimo consignado.

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“Haverá uma redução do percentual de consignação, de 45% para 40%, para não dar um corte muito grande nesse momento. Depois, progressivamente, de 2% ao ano até chegar a 30%, que consideramos o ideal”, disse a ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, em coletiva de imprensa para anunciar o Novo Desenrola.

Na visão do governo, a alta margem para o consignado é um dos fatores que contribuem para o endividamento recorde das famílias brasileiras.

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No caso do Consignado do INSS, além da redução da margem, acabam os 10% de margem exclusiva para cartão consignado e de benefícios (5% e 5%). O prazo da operação também será aumentado de  96 para 108 meses, e haverá um prazo de carência de até 90 dias.

No Consignado do Servidor, da mesma forma, acabam os 10% de margem exclusiva para cartão consignado, e o prazo máximo da operação subirá de 96 para 120 meses. Haverá ainda autorização para carência de 120 dias.

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Victor Correia

Repórter

Jornalista formado pela UnB, com especialização em Jornalismo Digital pela FAAP. Repórter de Política no Correio desde 2022, atualmente como setorista no Planalto. Também estagiou em Ciência, Saúde e Tecnologia no Correio entre 2016 e 2018.

Por Victor Correia
postado em 04/05/2026 13:46
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